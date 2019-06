Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, intervalul 10 iunie – 8 iulie 2019. In prima saptamana de prognoza, Romania va fi in prag de canicula, cu temperaturi de 32 – 33 de grade Celsius. Weekendul viitor, insa, valorile vor atinge 36 de…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, joi, o prognoza speciala pentru Capitala, meteorologii precizand ca de joi pana duminica inclusiv vremea va fi calda, cu temperaturi care ajung la 28 de grade Celsius, dar și instabila, cu ploi torențiale și furtuni, potrivit Mediafax.Meteorologii…

- Vremea va fi marcata de un cod galben pentru manifestari de instabilitate atmosferica, valabil pe toata durata weekendului. Care sunt precizarile ANM. Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie informeaza ca zilele urmatoare vor predomina ploile in majoritatea regiunilor, deși maximele…

- Meteorologii anunța ca vineri, 17 mai, vremea va fi instabila mai ales in vest si sud-vest și vor fi averse si descarcari electrice, vant cu intensificari, vijelii si caderi de grindina in cea mai mare parte a tarii. In București, temperaturile vor ajunge la 26 de grade, dar instabilitatea atmosferica…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis marti o prognoza speciala pentru municipiul Bucuresti, avertizand ca in urmatoarele zile se vor semnala ploi torentiale, descarcari electrice si vijelii. Temperaturile minime se vor situa intre 10 si 12 grade Celsius, iar cele maxime vor atinge 23…

- Vremea se va mentine in general rece si miercuri, 8 mai, desi valorile termice vor marca o crestere usoara fata de intervalul anterior. Cerul va fi mai mult noros in jumatatea de est a tarii, unde pe arii restranse, ziua, vor fi precipitatii slabe sub forma de ploaie, iar la munte mixte, informeaza…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis luni, 22 aprilie, prognoza meteo pentru perioada 22 aprilie - 5 mai, astfel ca putem afla cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani, in toate regiunile țarii, in special de Paște și pe 1 Mai. Prognoza meteo pentru BANAT In prima zi a intervalului,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza meteo pentru perioada 18 - 31 martie. Temperaturile vor scadea semnificativ la nivelul intregii tari in perioada 19-21 martie si vor aparea si precipitatii predominant sub forma de ploaie. Dupa aceasta perioada, vremea va fi in general…