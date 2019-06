Stiri pe aceeasi tema

- Vremea de cosmar continua. Ploile torentiale vor pune stapanire pe toate regiunile in urmatoarele zile. Specialistii avertizeaza ca un ciclon va traversa Romania, provocand fenomene meteo periculoase.

- Vești proaste pentru romani. Deși in ultima perioada țara noastra e lovita din ce in ce mai des de fenomene meteo extreme, asigurarile obligatorii pentru locuințe nu includ și plata pagubelor cauzate de fenomene meteo extreme."O asigurare costa pana la 100 de lei pe an și acopera pagube de…

- Vremea 23 mai 2019. Prognoza meteo anunța furtuni și vijelii in Romania, in zonele de vest, nord-vest și centrul țarii, dar și la munte. Prognoza meteo anunța soare la București. Afla buletinul meteo Romania al zilei de joi

- Vremea va ramane instabila in continuare, cu innorari temporar accentuate, averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului. Nici inceputul verii nu aduce vreme mai buna. Nivelul precipitatiilor va fi excedentar la nivelul intregii tari pana pe 10 iunie.

- Vremea 8 mai 2019. Vremea București, miercuri, 8 mai 2019, anunța ca scapam, temporar, de ploi. Prognoza meteo la munte anunța in continuare o vreme mohorata, cu averse, vant și ceața, pe timpul nopții. Afla pe a1.ro - vremea Romania, vremea București, vremea la munte

- "RO-ALERT este un sistem nou implementat si exista foarte multe lucruri de perfectat legislativ. Avem o ordonanta care este în curs de avizare si care vine sa faciliteze dupa asta emiterea unor proceduri suplimentare. Numai ca noi n-am asteptat legislatia sa fie emisa ca sa functionam…

- Avertizare meteo pentru mai multe regiuni ale țarii! Meteorologii anunta averse cu caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie si caderi de grindina, pana miercuri la ora 21.00.

- Vremea in weekend 15-17 martie. Prognoza meteo pentru urmatoarele zile anunta o incalzire a vremii indeosebi in sudul si sud-estul teritoriului, ca urmare a unei advectii de aer mai cald dinspre Marea Mediterana.