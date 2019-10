Prognoza meteo pentru joi, 24 octombrie. Vremea va fi deosebit de caldă Avem parte de vreme deosebit de calda pentru aceasta perioada a anului. Joi, 24 octombrie, sunt anunțate temperaturi maxime de pana la 29 de grade in Banat și in sud-vestul Transilvaniei. Vremea va fi calduroasa și in București, unde se vor inregistra 25 de grade Celsius, arata prognoza Administrației Naționale de Meteorologie, citata de Mediafax. Meteorologii spun ca joi, 24 octombrie, vom avea parte de vreme frumoasa și calduroasa. Dimineața va fi ceața Muntenia, Dobrogea și in zonele joase din Moldova. In jurul pranzului, cerul va fi senin și sunt anunțate pana la 29 de grade Celsius in Banat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

