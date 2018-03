Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de jumatate din tara va fi afectata, duminica, de o racire accentuata a vremii, temperaturile urmand sa fie cu pana la 15 grade mai scazute decat valorile normale pentru aceasta perioada, potrivit unei atentionari Cod galben emise vineri de Administratia Nationala de Meteorologie. …

- PROGNOZA METEO IN TARA. Cerul va prezenta innorari temporare in majoritatea zonelor; va ploua local in regiunile din vestul, sud-vestul si nordul tarii si pe spatii restranse in rest. In Carpatii Orientali, dar si in restul zonei montane la peste 1700 m altitudine precipitatiile vor fi si sub forma…

- Meteorologii de la ANM au emis o serie de avertismente de tip cod galben de ploi puternice, care afecteaza aproape jumatate dintre județele țarii, printre care și Clujul.COD GALBENInterval de valabilitate: 17 martie, ora 14 – 18 martie, ora 08Fenomene vizate: ploi…

- Cod galben de lapovita si ninsoare in jumatatea de nord a Moldovei Maramuresul, Crisana, Banatul, vestul Transilvaniei si zona Carpatilor Occidentali intra sâmbata dupa-amiaza, la ora 14:00, sub Cod galben de ploi. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, atentionarea Cod…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari de tip cod galben, valabile pentru intreaga țara. Meteorologii se aștepta la acest final de saptamana la precipitații importante, vant puternic și o racire accentuata a vremii. Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe…

- Cod galben de ploi, ninsoare, frig si vant in weekendul 17-18 martie. Meteorologii au emis o avertizare valabila pentru Maramures, Crisana, Banat, vestul Transilvaniei, zona Carpatilor Occidentali, jumatatea de nord a Moldovei si zona Carpatilor Orientali. Incepand din dupa-amiaza zilei de sambata,…

- Temperaturi scazute in București, in weekend-ul 17-18 martie. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a transmis miercuri, 14 martie, o avertizare de vremea rea, incepand de sambata seara. Un nou val de aer polar va aduce temperaturi negative in acest weekend. Astfel, incepand de sambata, 17…

- Meteorologii anunta vreme insorita pentru Bucuresti in weekendul urmator, semn ca primavara s-a instalat deja pe plaiurile Romaniei, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Capitala Romaniei va inregistra maine o temperatura maxima de 13 grade cu cer partial noros, fara…

- Meteorologii anunta ca va fi polei in majoritatea zonelor tarii, in weekend, dar ca temperaturile vor creste usor in partea de sud, comparativ cu zilele anterioare. In Capitala va fi innorat, precipitatii mixte, iar temperaturile variaza intre 4 si -9 grade. "Pe parcursul zilei de sambata,…

- Polei in aproape toata tara. Zonele unde gerul persista Meteorologii anunta ca va fi polei in majoritatea zonelor tarii, in weekend, dar ca temperaturile vor creste usor in partea de sud, comparativ cu zilele anterioare. In Capitala va fi innorat, precipitatii mixte, iar temperaturile variaza intre…

- Meteorologii anunța ca va fi polei în majoritatea zonelor țarii, în weekend, dar ca temperaturile vor crește ușor în partea de sud, comparativ cu zilele anterioare. În Capitala va fi înnorat, precipitații mixte, iar temperaturile variaza între 4 și -9 grade. "Pe…

- Bucureștenii au parte de mai multe zile geroase, in care sunt așteptate și ninsori viscolite. ANM a anunțat acum prognoza meteo pentru București pentru perioada 25 februarie – 1 martie. In aceasta perioada, Capitala se va afla sub cod portocaliu de ninsori și viscol , precum și sub avertizare de ger…

- Incepand de duminica dimineata, va intra in vigoare o avertizare cod galben de ger, valabila in toata țara. Meteorologii anunța ca saptamana viitoare se vor inregistra temperaturi cu 10-15 grade mai scazute decat ar fi normal pentru aceasta perioada din an. Meteorologii au emis si o atentionare cod…

- ANM a emis un cod portocaliu de ninsori și viscol pentru perioada 26 februarie – 1 martie, perioada in care temperaturile vor fi foarte scazute, ajungand chiar la -22 de grade. Codul portocaliu de ninsori și viscol este valabil pentru Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, in perioada…

- Meteorologii anunța ca ultimul weekend al acestei ierni va fi unul dintre cele mai friguroase din intregul sezon. Temperaturile vor scadea puternic de sambata noaptea si vor ajunge la -18 grade Celsius luni dimineata. „Intr-adevar putem spune ca de data asta masele de aer s-au așezat specific iernii,…

- Meteorologii anunța ca ultimul weekend al acestei ierni va fi unul dintre cele mai friguroase din intregul sezon. Temperaturile vor scadea puternic de sambata noaptea si vor ajunge la -18 grade Celsius luni dimineata. Sambata, in timpul zilei și sambata noapte vor aparea precipitații sub forma de ninsoare,…

- Prognoza meteo pentru zilele viitoare, data publicitații de ANM, indica un val de ger polar și ninsori care se vor abate asupra Romaniei. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat, miercuri, ca de la sfarsitul saptamanii va patrunde in tara o masa de aer rece de origine polara, in weekend…

- Noi avertizari meteo la inceput de saptamana, in mai multe zone din țara. Meteorologii au emis cod galben de ceata si polei, valabile in mai multe judete din Romania. Astfel, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, pana la ora 10:00, se vor afla sub avertizare cod galben de ceata, ce determina…

- Prognoza METEO DUMINICA La noapte cerul va fi temporar noros și vor mai fi precipitații slabe cantitativ, predominant ninsori local in sud-estul teritoriului și doar fulguieli izolate in rest. Vantul va mai prezenta unele intensificari in Dobrogea. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre -9 grade…

- Valorile termice vor continua sa scada si se vor situa in jurul normelor perioadei, in cea mai mare parte a țarii, informeaza ANM. LUNI Cerul va avea innorari temporare si doar pe arii restranse vor fi precipitatii slabe, predominant sub forma de ninsoare, indeosebi in nord, centru si la munte. Vantul…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca, in zilele urmatoare, temperaturile scad pana la 5-6 grade, dar vor ramane peste cele normale pentru aceasta perioada, vremea mentinandu-se calda. Medicii ne sfatuiesc sa ne protejam in cazul unor schimbari bruste de temperatura. "Ramanem…

- Prognoza meteo pentru weekendul 3-4 februarie 2018. Meteorologii anunța ca vremea se strica incepand de vineri seara, de la ora 22. A fost emisa o informare de vreme rea, valabila pana duminica, 4 februarie, ora 20. In intervalul 02 februarie, ora 22 – 03 februarie, ora 20, se vor semnala intensificari…

- Cand incep ploile si ninsorile / PROGNOZA METEO pentru sfarsitul saptamanii Valorile termice vor continua sa creasca vineri si se vor situa cu mult peste mediile climatologice ale perioadei, cu maxime intre 5 si 14 grade si minime intre -1 si 9 grade, mai scazute doar in estul Transilvaniei. Vineri…

- Vremea schimba foaia incepand de duminica! Meteorologii revin cu prognoza actualizata, in Bucuresti si in tara. Cand revin ninsorile. Cum va fi vremea Joi, 1 februarie 2018 Vremea se va incalzi usor cu ploi slabe in vestul si nord-vestul teritoriului. Temperaturile maxime se vor incadra intre 3 si 14…

- PROGNOZA METEO pentru 29 și 30 ianuarie indica temperaturi care vor ajunge chiar și la 15 grade Celsius, cu mult peste maximul perioadei. PROGNOZA METEO data publicitații de ANM arata ca vremea va fi cu mult mai calda decat ar fi in mod normal la aceasta data, in special, in regiunile vestice, sud-vestice…

- Vremea se afla intr-un proces de incalzire accentuata in toata tara, iar marti temperaturile pot urca pana la 11-12 grade in zona Timisoarei si chiar pana la 14-15 grade in sudul teritoriului. Duminica, vremea va continua sa se incalzeasca. Cerul va fi variabil, cu innorari in vestul, centrul si nordul…

- PROGNOZA METEO 23 ianuarie, ORA 20 - 24 ianuarie, ORA 08 IN TARA Vremea va fi rece pentru aceasta data, chiar geroasa spre sfarșitul nopții in cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei, iar izolat și in restul teritoriului. Temperaturile minime se vor situa intre -16 și -6 grade, mai scazute…

- PROGNOZA METEO pentru 22 si 23 ianuarie indica faptul ca vremea se va mentine rece si vor avea loc ninsori in cea mai mare parte a tarii. ANM a dat publicitații prognoza meteo pentru 22 si 23 ianuarie, zile in care cerul va avea innorari si vor fi mai ales ninsori, cu precadere in prima jumatate a zilei…

- Meteorologii au anunțat prognoza meteo pentru februarie – aprilie 2018. Vom avea parte de temperaturi mai ridicate decat in mod normal, in lunile februarie și martie, și de temperaturi mai scazute, in luna aprilie, potrivit Agerpres . Potrivit ANM, lunile februarie si martie vor fi caracterizate de…

- Cum va fi vremea in București in intervalul 15-17 ianuarie 2018. Meteorologii au anunțat cum va fi vremea in Capitala, incepand de luni seara, de la ora 20:00, pana miercuri, ora 20:00. 15.01.2018 ORA 20 – 16.01.2018 ORA 08 Cerul va avea innorari și temporar va ninge slab – se va depune strat nou de…

- PROGNOZA METEO. LA NOAPTE, 13 – 14.01. Cerul va fi variabil in nord-vestul și centrul țarii și mai mult noros in rest. Pe arii restranse va ninge slab, iar in Banat și Crișana, la inceputul intervalului, precipitațiile vor fi și sub forma de lapovița sau ploaie. Vantul va avea intensificari temporare…

- Vremea incepe sa se raceasca mai ales in regiunile extracarpatice, unde valorile termice vor deveni apropiate de cele normale la aceasta data.Concret, temperaturile maxime se vor incadra intre 0 grade in Moldova si 9 grade in Banat si Crisana, iar cele minime se vor situa intre -8 grade in…

- Deși suntem la început de ianuarie, când toata lumea se teme de "gerul Bobotezei", soarele ne bucura cu razele sale primavaratice. Dupa ziua de ieri, astazi avem înca o zi calda de primavara, cu o atmosfera însorita. La CONSTANȚA, la amiaza se vor înregistra astazi 12…

- Vremea in weekend va fi in general calda, cu temperaturi mai mari decat ar fi normal pentru aceasta perioada. Sambata, de Boboteaza, maximele vor fi intre 8 si 14 grade Celsius, iar duminica temperatura va atinge si 15 grade in Bucuresti. Cerul va fi mai mult innorat in general, dar vor fi precipitatii…

- "Anul acesta este ceva mai cald de Boboteaza. In noaptea de 5 spre 6 ianuarie, vom avea chiar si temperaturi pozitive, doar in estul Transilvaniei vor fi -5 grade C, ceea ce este mult spre deosebire de alti ani. Noaptea urmatoare temperaturile minime vor fi un pic mai scazute, intre -2 si -7 grade,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta ca, in acest sfarsit de saptamana, vremea va fi extrem de calda pentru aceasta perioada a anului, iar sambata, in ziua de Boboteaza, se vor inregistra temperaturi de pana la 16 grade, urmand ca, de marti, sa se mai raceasca. „De Boboteaza…

- Vremea va fi calda in noaptea dintre ani, cu temperaturi de 3 - 4 grade Celsius in vestul tarii, zona Moldovei si a Litoralului si de zero grade in Bucuresti, iar in prima zi din 2018 valorile termice vor ajunge si la 14 grade Celsius, a declarat, vineri, meteorologul de serviciu in cadrul Administratiei…

- În noaptea de Revelion, termometrele vor indica între -5 și 4 grade Celsius, iar în prima zi a anului vor fi înregistrate temperaturi de primavara care vor ajunge pâna la 14 grade, conform meteorologilor din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). „În…

- Vremea va fi calda in noaptea dintre ani, cu temperaturi de 3 – 4 grade Celsius in vestul tarii, zona Moldovei si a Litoralului si de zero grade in Bucuresti, iar in prima zi din 2018 valorile termice vor ajunge si la 14 grade Celsius, a declarat, vineri, pentru AGERPRES , meteorologul de serviciu in…

- Vremea va fi calda in noaptea dintre ani, cu temperaturi de 3 - 4 grade Celsius in vestul tarii, zona Moldovei si a Litoralului si de zero grade in Bucuresti, iar in prima zi din 2018 valorile termice vor ajunge si la 14 grade Celsius, a declarat, vineri, meteorologul de serviciu in cadrul Administratiei…

- MIERCURI, IN TARA: Regimul termic, apropiat de cel din intervalul precedent, se va mentine foarte ridicat, pentru aceasta perioada din an. Temperaturile maxime se vor incadra intre 5 si 15 grade, iar minimele vor avea valori de la -5 grade in estul Transilvaniei, pana la 9...10…

- Valorile termice vor continua sa creasca, cu precadere în regiunile extracarpatice, unde vremea va deveni mult mai calda decât în mod normal pentru aceasta data, informeaza ANM. ASTAZI. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general, între 5 și 15 grade, iar cele…

- Vremea va fi mult mai calda decat ar fi normal pentru aceasta perioada, in zilele de 25 si 26 decembrie, temperaturile urmand sa atinga valori de pana la 15 grade Celsius, in partea de sud a tarii, a declarat, vineri, pentru AGERPRES , Alina Serban, meteorolog de serviciu in cadrul Administratiei Nationale…

- PROGNOZA METEO IN TARA. Cerul va fi mai mult acoperit in nordul, centrul si partial in vestul tarii si va avea innorari trecatoare in rest. Va ninge slab in Maramures, local in Transilvania, jumatatea nordica a Moldovei si in zonele montane, pe arii restranse in Banat si doar cu totul izolat in celelalte…

- Temperaturile au scazut semnificativ, astfel ca in zonele cu vant puternic acestea au depasit cu mult pragul de inghet. PROGNOZA METEO MARTI Vremea va fi, in general, inchisa in cursul zilei, cand, vor mai fi precipitații slabe, dar pe arii restranse, predominant sub forma de ninsoare,…

- PROGNOZA METEO. Vremea continua sa se raceasca in majoritatea zonelor. Luni, cerul va fi variabil in regiunile nord-vestice si mai mult noros in restul teritoriului, iar in sud si sud-vest precipitatiile vor fi pe arii relativ extinse. Si la Ploiesti a inceput sa ninga duminica seara. PROGNOZA METEO…

- Astazi, valorile termice se vor situa in jurul celor specifice acestei perioade. Temperaturile maxime se vor incadra intre -2 …-1 grad in depresiuni si in nordul Moldovei și 5 grade la Drobeta Turnu Severin. Cerul va fi mai mult noros și se vor semnala precipitații predominant sub forma de ninsoare…