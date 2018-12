Stiri pe aceeasi tema

- Ger cumplit toata luna decembrie. ANM a actualizat prognoza meteo 3 decembrie - 31 decembrie. Vremea va fi deosebit de rece in continuare pentru toata luna. Temperatura aerului va avea valori ușor mai ridicate decat cele specifice perioadei.

- PROGNOZA METEO LA NOAPTE Vremea va fi rece, cu temperaturi negative in aproape toata țara, intre -8 și 0 grade. Cerul va fi parțial noros, dar numai izolat vor fi precipitații neinsemnate cantitativ, fulguieli in zonele montane și submontane și ploi sau lapovița in extremitatea de sud-est și cea…

- PROGNOZA METEO pentru BUCUREȘTI, in intervalul 24 octombrie, ora 13 – 25 octombrie, ora 09 Vremea va fi vantoasa, cu intensificari ale vantului in general de 50 km/h și temporar, mai ales dupa-amiaza, 60 km/h. In cursul nopții, vantul va slabi in intensitate și va avea viteze in general intre…

- ANM a anunțat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Saptamana 15.10.2018 – 22.10.2018 Temperatura aerului se va situa peste normele climatologice ale perioadei in toata țara. Precipitațiile vor fi in general deficitare la nivelul intregii țari. Saptamana 22.10.2018 – 29.10.2018 Temperatura…

- Potrivit ANM, pana la sfarsitul acestei saptamani, temperatura aerului va avea in general valori apropiate de normele climatologice ale perioadei, cu posibilitatea ca in jumatatea de vest sa se situeze peste acestea. Precipitațiile vor fi in general deficitare in toate regiunile, urmand ca, din 15 octombrie,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a publicat vineri, 28 septembrie, prognoza meteo pentru luna octombrie. Astfel, a doua luna de toamna va fi caracterizata de o vreme insorita, desi pe timpul noptilor valorile termice vor cobori, in unele zone, chiar spre 0 grade Celsius. In general, temperaturile…

- Prognoza meteo 24 septembrie aduce vreme extrema! In partea de sud, est și centrul, temperaturile scad considerabil, dar se mențin in jurul celor specifice perioadei. Cerul va fi variabil, cu unele innorari si ploi slabe, iar vantul va sufla slab si moderat. Prognoza meteo 24 septembrie. Temperaturile…

- Vremea se arata potrivita pentru anotimpul ce tocmai a inceput, așa ca toamna iși intra in drepturi și nu se dezice de stilul ei schimbator. Primele zile ale saptamanii vor aduce zile superbe de toamna, cu soare și temperaturi mai mult decat generoase. Și drept ”rasplata” pentru aceste zile superbe,…