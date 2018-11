Stiri pe aceeasi tema

- PROGNOZA METEO LA NOAPTE Vremea va fi rece, cu temperaturi negative in aproape toata țara, intre -8 și 0 grade. Cerul va fi parțial noros, dar numai izolat vor fi precipitații neinsemnate cantitativ, fulguieli in zonele montane și submontane și ploi sau lapovița in extremitatea de sud-est și cea…

- Vremea va fi in general frumoasa in prima jumatate a weekendului si se va incalzi accentuat. Astfel, maximele vor cuprinse intre 17 grade in estul Transilvaniei si 24-25 de grade Celsius in sud si in vest. Ploile vor fi prezente pe arii extrem de mici in nord, iar intensificari ale vantului se vor semnala…

- Meteorologii prognozeaza ca urmatoarele doua saptamani vor fi diferite atat din punct de vedere climatologic, cat si al precipitatiilor, cu valori termice maxime de 23 - 24 grade Celsius, in primul interval, respectiv mai scazute si cu pana la 10 grade in unele regiuni, in cel de-al doilea, reiese din…

- Urmatoarele doua saptamani vor fi diferite atat din punct de vedere climatologic, cat si al precipitatiilor, cu valori termice maxime de 23 - 24 grade Celsius, in primul interval, respectiv mai scazute si cu pana la 10 grade in unele regiuni, in cel de-al doilea.

- Vremea se va incalzi, in toata Europa, la finalul acestei saptamani, iar temperaturile vor fi cu 7-10 grade Celsius mai mari decat normalul acestei perioade. Astfel, temperaturile vor urca pana la 25-26 de grade in centrul continentului, incepand de joi-vineri, și vor atinge și depași pe alocuri…

- Vremea pe 10 octombrie va fi una deosebit de calda pentru aceasta perioada a anului, anunța meteorologii. Unde se vor inregistra cele mai ridicate valori ale temperaturii. Vremea 10 octombrie. Temperaturi ridicate și mult soare pentru o zi de octombrie, mai ales in partea de sud a Moldovei și in vestul…

- Vremea frumoasa se va mentine si in prima jumatate a saptamanii urmatoare. In continuare vom avea maxime de 25 de grade Celsius, chiar cu 26 de grade in Banat. Luni, vremea va fi predominant frumoasa si calda pentru aceasta data, indeosebi in jumatatea vestica a tarii. Astfel, temperaturile maxime vor…

- PROGNOZA METEO IN TARA. Cerul va fi variabil la senin si doar in primele ore din interval vor mai fi innorari si ploi de scurta durata local in nordul Moldovei si nordul Carpatilor Orientali si cu totul izolat in restul teritoriului. Vantul va sufla slab pana la moderat. Temperaturile minime se vor…