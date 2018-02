PROGNOZA METEO pentru Bucureşti. Vânt, ninsoare şi temperaturi de minus 18 grade PROGNOZA METEO. Incepand de sambata, ora 20:00, pana duminica, la ora 8:00, temporar va ninge slab, se va depune strat de zapada in jurul a 2 cm, iar vantul va avea intensificari cu viteze ce vor atinge temporar 45-50 km/h. Temperatura aerului va scadea pana la o minima de minus 6-minus 4 grade, iar vantul va amplifica senzatia de rece.



PROGNOZA METEO. De duminica, ora 10:00, pana luni, la 8:00, vremea va deveni deosebit de rece, chiar geroasa noaptea; temperatura maxima va fi de minus 5-minus 4 grade, iar cea minima in jurul a minus 10 grade. Temporar va ninge, in intensificare in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

