Prognoza METEO pentru astăzi: Primăvara e tot mai aproape Pentru astazi, 19 februarie 2018, meteorologii prognozeaza ninsori în nordul țarii, iar în centru și în sud vom avea parte de soare. În nordul țarii termometrele vor indica -4..-7°C noaptea și -2..+1°C ziua, în centru minimele vor fi de -3..-6°C și maximele – de -1..+2°C. În sudul țarii mercurul din termometre va indica valori cuprinse între -2..-5°C noaptea și între 0..+3°C ziua. Presiunea atmosferica va fi ridicata. Vîntul va sufla din nord-vest cu o viteza de 1-6 m/s. În… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic anunta ca, duminica, traficul se desfasoara in conditii de iarna pe mai multe artere rutiere, mai exact pe cele din jumatatea de nord a tarii, unde ninge slab in majoritatea zonelor si mai puternic pe alocuri. Momentan nu exista blocaje din cauza conditiilor meteorologice. La randul…

- 11 indicatoare rutiere de orientare și informare a calatorilor despre caile de acces spre punctele de trecere comune Briceni-Rossoșani și Larga-Kelmenți au fost instalate pe drumurile publice din nordul țarii, comunica Noi.md. Necesitatea instalarii acestora a aparut in rezultatul analizei situației…

- Meteorologii anunta ca vremea se va raci ușor in cea mai mare parte a țarii și va fi in general inchisa. La munte va ninge, local mai consistent in Munții Banatului și vestul Carpaților Meridionali. Saptamana viitoare, valorile termice se vor situa peste mediile climatologice ale perioadei in special…

- Cerul va avea innorari in cea mai mare parte a tarii. Pe parcursul zilei vor fi ploi in majoritatea zonelor, dar de scurta durata si slabe cantitativ. In nord-vestul si centrul tarii innorarile vor fi persistente si pe arii extinse vor fi precipitatii mai ales sub forma de ploaie, ziua, iar noaptea,…

- Doua cazuri de comiterea actelor de coruptie au fost investigate de procurori, urmarirea penala in privinta lor a fost finalizata, iar dosarele deja se afla pe masa magistratilor pentru examinare. Potrivit probelor acumulate de Procuratura anticoruptie, doi politisti din raioanele Glodeni si Riscani,…

- Miercuri, intre orele 06.00 - 23.00, la altitudini de peste 1600 m in Carpații Meridionali și de Curbura vantul va sufla tare, cu viteze ce vor depași 90...100 km/h și trecator va ninge slab. Intensificari temporare ale vantului vor fi și in sudul Banatului, unde rafalele vor atinge in general…

- Astazi, in nordul si centrul tarii va ninge, iar maximele vor ajunge pana la cinci grade Celsius. La Briceni si Soroca se vor inregistra zero grade Celsius, iar la Balti cu un grad mai mult. La Orhei vor fi doua grade Celsius, iar la Tiraspol termometre vor indica plus trei grade.

- Miine cerul va fi variabil, noaptea izolat va ninge slab și va fi polei. Vintul va sufla din sud slab la moderat. In raioanele de nord, miine, se vor inregistra 0..+3°C, in centrul tarii mercurul din termometre va indica +1..+4°C, iar la sud vor fi +2..+5°C. In Capitala, maximele termice vor fi de +2..+4°C.…

- Astazi, in raioanele din nord sunt posibile ninsori, iar in restul tarii va ploua. Temperaturile vor varia intre trei si opt grade Celsius. Ziua, la Briceni si Soroca se vor inregistra trei grade Celsius, iar la Balti cu un grad mai mult.

- Astazi, in nordul tarii vor cadea precipitatii. La sud cerul va fi variabil cu temperaturi destul de generoase pentru aceasta perioada.Ziua, la Briceni si Soroca se vor inregistra sapte grade Celsius, iar la Balti si Orhei - cate opt.

- Hidrologii au emis o atentionare cod galben de inundatii pentru rauri din 15 judete din nordul, vestul si sudul tarii, valabila de sambata dimineata pana duminica la ora 15.00. Codul galben a fost instituit pe raurile din bazine hidrografice din ...

- Operatiunea militara turca in sectorul Afrin, in nord-vestul Siriei, constituie o „agresiune flagranta”, a acuzat joi Guvernul sirian si a amenintat ca aceasta va fi tratata ca atare, relateaza Reuters.

- Astazi, temperatura maxima a zilei va fi de 7 grade. Noaptea vom avea -1 grad. În urmatoarele zile, vremea se încalzește ușor și temperatura maxima va fi sâmbata când termometrele vor arata 12 grade ziua și 4 grade noaptea. Vedeți mai jos prognoza meteo detaliata. Prognoza…

- Vremea se va incalzi semnificativ in aceasta saptamana, astfel incat maximele termice vor atinge si valori de 13 grade Celsius, insa dupa data de 1 februarie, dar si intre 6 si 9 februarie, in cea mai mare parte a zonelor tarii vor reveni precipitatiile atat mixte, cat si sub forma de ninsoare (la munte),…

- Guvernul finlandez le-a cerut joi partidelor din opozitie sa sustina in parlament adoptarea rapida a unui proiect de lege privind monitorizarea comunicatiilor, pe fondul ingrijorarilor legate de actiuni de spionaj ale unor puteri straine si dupa primul atac terorist de pe teritoriul tarii, transmite…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni prognoza pentru urmatoarele doua saptamani. Iata cum va fi vremea in intervalul 22 ianuarie – 4 februarie, in fiecare regiune a țarii: BANAT In primele 3 zile de prognoza valorile termice diurne vor fi in limite normale pentru aceasta perioada, iar…

- Vremea va deveni geroasa in noptile de marti spre miercuri si miercuri spre joi in nordul, centrul si nord-estul tarii, anunta ANM. La aceasta ora, 8 judete din sud-estul tarii sunt sub cod galben de vant...

- Vremea va deveni geroasa in noptile de marti spre miercuri si miercuri spre joi in nordul, centrul si nord-estul tarii, anunta ANM. La aceasta ora, 8 judete din sud-estul tarii sunt sub cod galben de vant puternic.

- Lunile februarie si martie vor fi caracterizate de temperaturi peste medie în sudul si estul tarii si apropiate de normal în restul teritoriului, arata prognoza pe umatoarele trei luni, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Inspectoratul National de Patrulare informeaza ca la aceasta ora in nordul si in centrul țarii cad precipitații sub forma de lapovița și ninsoare ambudenta, iar vizibilitatea este redusa și se circula cu greutate. La moment, pe trasee echipajele #INP insoțesc auto specialele care activeaza pentru prelucrarea…

- Capriciile iernii se fac simțite din ce în ce mai mult. Meteorologii au emis Cod Galben de lapovița și vânt puternic. Avertizarea intra în vigoare în aceasta noapte și se va menține pâna joi seara, scrie publika.md Precipitații puternice vor fi înregistrate…

- Daca în ultimele saptamâni ne-am bucurat de temperaturi de primavara, vremea schimba foaia. Potrivit meteorologilor din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), de weekend-ul acesta vremea se racește și chiar sunt prognozate ninsori. Mâine, vremea se raci fața de intervalul…

- Maine vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica ridicata.Se prevede cer predominant variabil, vremea va fi fara precipitații esențiale. Noaptea și dimineața izolat ceața slaba.Vintul va sufla din sectorul de est slab la moderat.

- Astazi vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica inalta. Se prevede cer predominant noros, fara precipitații. Noaptea și dimineața izolat ceața slaba.Vantul va sufla din sud-est slab la moderat.In nordul Moldovei se vor inregistra +1..

- Oamenii legii au efectuat mai multe percheziții in raioanele Glodeni și Falești, in urma carora au fost reținute șase persoane cu varsta cuprinsa intre 21 și respectiv 30 de ani. Aceștia și comercializau droguri in zona de nord a țarii.

- Iarna mai asteapta pana sa-si intre cu adevarat in drepturi. A fost cel mai cald Revelion din ultimul deceniu, cu temperaturi mai mari de 10 grade peste normal, potrivit Realitatea TV. Și de Boboteaza, cand potrivit tradiției ar trebui sa fie cea mai friguroasa perioada a iernii, temperaturile vor fi…

- Vremea va fi in general inchisa si vor cadea precipitatii in cea mai mare parte a tarii, incepand de marti, exceptand Dobrogea, unde se vor semnala pe spatii restranse. Va ploua inclusiv la Bucuresti.

- Vremea va fi rece sambata, dar ultima zi din an va aduce o usoara incalzire, cu temperaturi de pana la 10 grade in sudul tarii pe timpul zilei si ploi de scurta durata in centrul si nordul tarii, in timp ce, in noaptea dintre ani, minimele vor cobori sub 0 grade doar in zonele montane. In Bucuresti,…

- Vremea va fi rece sambata, dar ultima zi din an va aduce o usoara incalzire, cu temperaturi de pana la 10 grade in sudul tarii pe timpul zilei si ploi de scurta durata in centrul si nordul tarii, in timp ce, in noaptea dintre ani, minimele vor cobori sub 0 grade doar in zonele montane. In Bucuresti,…

- Vremea va fi calda in noaptea dintre ani, cu temperaturi de 3 – 4 grade Celsius in vestul tarii, zona Moldovei si a Litoralului si de zero grade in Bucuresti, iar in prima zi din 2018 valorile termice vor ajunge si la 14 grade Celsius, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, meteorologul de serviciu in…

- Lunile ianuarie si februarie vor fi caracterizate de o vreme cu temperaturi si precipitatii apropiate de normalul perioadei, in timp ce in prima luna de primavara, temperaturile vor fi mai ridicate in sud-estul tarii si mai coborate in regiunile centrale si nord-estice, dar ploile vor fi excedentare…

- Meteorologii prognozeaza vreme relativ calda pentru ultima saptamâna din acest an. Se pare ca nu vom avea zapada de Craciunul pe stil nou, iar în noaptea de revelion s-ar putea sa cada lapovița. Valorile termice ale aerului în urmatoarele cinci zile, inclusiv și mâine,…

- Maine vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica normala.Se prevede cer predominant noros, noaptea in jumatatea de nord, iar ziua izolat va ninge slab. Noaptea și dimineața pe drumuri se vaforma ghețuș.

- Vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit, in special dimineata si noaptea, in cea mai mare parte a tarii, informeaza ANM. JOI Vor fi innorari in vest, centru si nord, unde mai ales spre seara si noaptea va ninge, in timp ce in restul teritoriului cerul va fi variabil, iar precipitatiile se vor semnala…

- Vreme de iarna, in apropierea sarbatorilor. In urmatoarele doua saptamani vom avea parte de frig, precipitatii abundente, ploi si lapovita la inceput, apoi ninsoare. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a publicat prognoza pana la sfarsitul anului.

- Vremea va fi anormal de rece in urmatoarele zile, avertizeaza meteorologii. Ne așteapta temperaturi negative in toate regiunile țarii, cu pana la minus 11 grade Celsius. Vremea se menține rece, mai ales dimineața și noaptea. În nord-vestul, nordul și centrul țarii, cerul va fi mai mult acoperit…

- Temperaturile au scazut semnificativ, astfel ca in zonele cu vant puternic acestea au depasit cu mult pragul de inghet. PROGNOZA METEO MARTI Vremea va fi, in general, inchisa in cursul zilei, cand, vor mai fi precipitații slabe, dar pe arii restranse, predominant sub forma de ninsoare,…

- Serviciul Regional de Prognoza a Vremii din Bacau a emis o PROGNOZA SPECIALA REGIONALA de ninsori viscolite in zona inalta de munte. Potrivit acesteia, de astazi (15 decembrie), de la ora 18,00 pana maine (16 decembrie) la ora 14,00 in zona montana inalta din nordul Carpaților Orientali, va ninge,…

- Deși mai sunt doar câteva zile pâna la Craciun, în perioada urmatoare ne vom putea bucura de o vreme de primavara adevarata. Meteorologii anunța temperature bulversante pentru zilele urmatoare. Astfel ca, daca duminica minima fost de -12 grade Celsius, astazii, temperaturile…

- Vreme extrema in urmatoarele zile, mai degraba de primavara decat de iarna autentica. Meteorologii anunta temperature bulversante. Astfel ca, daca duminica minima fost de -12 grade Celsius, pana marti, temperaturile vor ajunge la maxime de 16 grade Celsius, in timp ce in Baragan sunt anuntate maxime…

- Micii antreprenori din nordul țarii vor putea beneficia de granturi noi pentru propriile afaceri. Agentia Ceha pentru Dezvoltare va aloca anul viitor peste 550 de mii de euro in acest sens. Prioritate vor avea proiectele din domeniul agricol.

- Vremea in weekendul 9-10 decembrie. Ninsori si viscol la munte, precipitatii mixte si vant puternic in restul țarii. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare meteo valabila incepand de sambata dimineata. Potrivit meteorologilor, in intervalul 9 decembrie, ora 8:00 –…

- Iarna iși intra in drepturi. In urmatoarele zile vremea se racește și sunt prognozate ninsori. Pentru ziua de marți, meteorologii prognozeaza ninsori in raioanele din nordul țarii. Temperaturile vor fi de 0…3 grade Celsius. Noaptea minimele vor cobori pina la -5…-1 grade Celsius. Vintul va sufla moderat.…

- Iarna isi intra in drepturi chiar din primele zile ale lunii decembrie.Potrivit meteorologilor, in urmatoarele zile va ninge in nordul tarii, iar in unele regiuni vor cadea precipitatii sub forma de lapovita.

- Zapada nu s-a last mult așteptata odata cu sosirea iernii. Locuitorii din Edineț și Briceni azi dimineața au avut parte de o surpriza frumoasa și anume bucuria primilor fulgi din aceasta iarna. Pe rețelele de socializare au aparut mai multe fotografii cu prima zapada din aceasta iarna. In luna noiembrie…

- Meteorologii anunta schimbarea brusca a vremii, in mai multe zone ale tarii. Azi, in vigoare o atentionare cod galben, pentru zonele de deal si de munte, centrul si sud-vestul tarii. Vor fi intensificari ale vantului si ninsori.

- Una calda, una rece de la meteorologi! Ziua Naționala a Romaniei, sarbatorita pe data de 1 decembrie, aduce vreme calda și temperaturi de pana la 11 grade Celsius. Insa, in timpul programului de la parada militara din București sunt a șanse sa apara și cațiva stropi de ploaie, a declarat meteorologul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat luni prognoza meteo pentru perioada 27 noiembrie – 10 decembrie 2017, in toate regiunile țarii. Potrivit meteorologilor, vremea va deveni din ce in ce mai rece, in urmatoarele doua saptamani, in majoritatea regiunilor țarii, in timp ce precipitațiile…

- Vremea va fi destul de rece in acest weekend iar la munte, in nordul și in centrul țarii sunt așeptate și precipitații sub forma de ninsoare. SAMBATA Sambata, in sudul și in estul țarii, vremea va fi in general inchisa și local va fi ceața, asociata izolat cu burnița. In restul tarii, cerul va ...

- La aceasta ora, ninge în mai multe raioane din nordul țarii — Edineț, Ocnița, Dondușeni, Briceni. Zapada a început sa se depuna deja pe carosabil, astfel ca șoferii sunt îndemnați sa circule cu prudența. Pentru a circula în siguranța, conducatorilor auto…