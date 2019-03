Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat, luni, cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani. Potrivit meteorologilor, de marti vremea se va raci accentuat, astfel ca maximele vor scadea ușor sub normalul pentru ultima decada de martie. La inceput de aprilie, vremea se va incalzi treptat,…

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru patru saptamani, pana in 15 aprilie. Temperaturile vor fi mai ridicate fata de cele obisnuite pentru aceasta perioada, in prima saptamana a intervalului, dupa care ajung la valori normale. Precipitatii abundente vor fi in perioada…

- Administratia Nationala de Meteorologie a dat publicitatii estimarile pentru a doua parte a lunii martie si pentru inceputul lui aprilie. Saptamana 11.03.2019 – 18.03.2019 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice acestui interval in cea mai mare parte a țarii. Regimul pluviometric…

- Vremea 4-17 martie. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a amis prognoza meteo speciala pentru urmatoarele doua saptamani. Afla cat cresc temperaturile in urmatoarea perioada. Vremea pe regiuni.

- Vremea va continua sa fie schimbatoare, cu perioade in care temperaturile maxime vor ajunge la 14 grade Celsius, dar si cu intervale in care valorile termice vor scadea considerabil, chiar si pana spre zero grade Celsius, in zona Maramuresului, in timp ce precipitatiile isi vor face simtite prezenta…

- Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a actualizat prognoza meteo pentru perioada 18 februarie - 18 martie. Conform meteorologilor, valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice perioadei in cea mai mare parte a tarii, iar precipitatii, deficitare in primele doua saptamani, isi vor…

- Primele zile din luna februarie vor aduce valori termice in crestere in majoritatea zonelor tarii, cu temperaturi maxime ce vor atinge chiar si 14 grade in Crisana, in timp ce probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi ridicata atat spre finele lunii ianuarie, cat si dupa data de 3 februarie,…

- Vremea extremelor. Surprize uriașe, la inceput de an. Prognoza meteo pana pe 13 ianuarie Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo valabila in intervalul 31 decembrie 2018 – 13 ianuarie 2019. In Banat, in primele trei zile, media temperaturilor maxime va avea variatii intre 3 si…