- Vremea se va raci accentuat in mai multe zone din țara. In noaptea de miercuri spre joi, vremea va fi in general inchisa in jumatatea de nord a tarii, unde local se vor semnala precipitatii, slabe cantitativ. La munte vor predomina ninsorile. Acestea vor fi sub forma de ninsoare in zonele deluroase…

- ANM a emis o atenționare cod galben de ninsori și viscol valabila, luni, in zona montana din 21 de județe, precum și o informare meteo de vreme vrea ce va afecta restul teritoriului, pana marți, 25 decembrie. Astfel, luni, 24 decembrie, intre orele 2 si 21, va ninge temporar in cea mai mare parte a…

- Prognoza meteo pentru weekend! Se strica vremea in MARAMURES Vremea ramane inchisa azi Va ploua. La munte precipitațiile vor fi mixte. Izolat vor fi condiții de polei. Temperaturile vor fi cuprinse intre 2 și 5 grade, iar minimele intre -1 grad și 2 grade. Vremea a fost in general inchisa. Au cazut,…

- ALERTA METEO! Revin NINSORILE și GERUL PUTERNIC! Iata județele cele mai AFECTATE! Meteorologii vin cu vesti teribile: vremea se va strica de tot! Miercuri, 5 decembrie, vor fi temperaturi extrem de scazute in toata tara. Prognoza meteo anunta ploaie inghețata la București și ninsori viscolite la munte,…

- Cerul va fi noros. Va mai ploua in Banat, Crisana, Maramures și Transilvania iar in Moldova si in Carpatii Orientali vor fi precipitatii mixte. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari in sud-estul...

- Vremea va fi in general inchisa luni. Temporar, va ploua in vestul, centrul si nordul tarii si pe arii mai restranse in rest. De marți se preconizeaza o racire cu precipitatii sub forma de ninsoare, iar vremea se va schimba radical. La munte, in special in zona Carpatilor Orientali, iar in orele serii…