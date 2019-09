Prognoza meteo pentru 26 septembrie. Vor fi ploi și descărcări electrice în toată țara Vremea va fi instabila in toata tara, anunta meteorologii care au emis o informare valabila pana maine dimineata la ora 9.00. Potrivit acesteia azi va ploua in toata tara, transmite ANM, a notat Mediafax. Vreme instabila in toata țara Vremea va fi instabila in toata tara, anunta meteorologii care au emis o informare valabila pana maine dimineata la ora 9.00. Potrivit acesteia azi va ploua in toata tara. Vor fi averse iar in sud si est chiar si descarcari electrice. Cantitatile de apa vor ajunge pana la 30-40 l/mp in Moldova, Muntenia si Carpatii Orientali. Maximele termice se vor incadra intre… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

