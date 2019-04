Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii din Administratia Nationala de Meteorologie au actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele saptamani, pana in data de 6 mai. Meteorologii au anuntat cum va fi vremea de Paste si 1 Mai 2019. Prognoza meteo de Florii (15 – 22 aprilie 2019)Temperatura aerului va avea valori ce se vor situa…

- Vremea de Paște și de 1 Mai. Frig de Florii! ANM (Administrația Naționala de Meteorologie) a actualizat progoza meteo pentru intervalul 15 aprilie- 13 mai 2019. Cum va fi vremea de Paște, Vremea de Florii li de 1 Mai in Romania.

- Cum va fi vremea de Florii. Prognoza ANM pentru perioada 8 – 21 aprilie. Meteorologii anunța o racire a vremii in urmatoarele doua saptamani, la nivelul intregii tari, in timp ce ploile vor fi prezente aproape in fiecare zi. Iata prognoza de publicata de Administratia Nationala de Meteorologie, valabila…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani, in toate regiunile tarii. Specialistii ANM au emis prognoza meteo pentru intervalul 12 – 24 martie 2019. Meteorologii spun ca vremea va fi in continuare rece, in urmatoarele trei zile, insa, din weekend,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, prognoza meteo pentru intervalul 25 februarie - 25 martie 2019. Afla, din materialul urmator, cum va fi vremea în fiecare regiune a țarii.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a actualizat, sambata, prognoza pentru Capitala, meteorologii avertizand ca vremea se va menține deosebit de rece și vor fi intervale in care vantul va avea ușoare intensificari, cu viteze in jurul a 45 hm/h, amplificand senzația de rece, potrivit Mediafax.Administrația…

- Va fi foarte cald in toata țara in acest weekend, anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), care a emis prognoza meteo pentru ultimele doua saptamani din februarie. Primavara vine mai devreme anul acesta, astfel ca temperaturile vor continua sa creasca pana la 1 martie.

- Vremea se anunta calda in urmatoarea luna, iar precipitatiile abundente vor pune stapanire pe Romania. Meteorologii estimeaza valori termice in general peste cele specifice acestui interval, la nivelul intregii tari, in timp ce la capitolul precipitatii, acestea se anunta excedentare dupa data de 4…