- Cerul va fi mai mult noros in aproape toata țara. Va ninge pe arii extinse in majoritatea regiunilor, insa cu precadere in Transilvania, Maramureș și nordul Moldovei. Vantul va sufla slab pana la moderat in...

- Vremea se raceste in urmatoarele zile, iar gerul Bobotezei loveste Romania. Un val de aer polar va cuprinde centrul, estul Europei si Balcanii. Temperaturile vor scadea brusc la minus 13, minus 14 grade.

- PROGNOZA METEO. Vremea se raceste in urmatoarele zile. Cerul va avea innorari si temporar va ninge slab, ziua, local la munte si in centrul tarii si pe spatii mici in rest, iar noaptea, pe arii restranse cu precadere in sud-est. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari la munte, in special…

- Vremea va fi geroasa in dimineata si noaptea. Cerul va fi variabil, cu innorari mai ales seara in masivele vestice, unde doar pe spatii mici vor fi precipitatii mixte ce vor favoriza depuneri de polei....

- Astazi, cerul va fi noros. Ziua vor cadea precipitatii sub forma de lapovita si zapada. Pe drumuri va fi polei. Vantul va sufla slab din est. La Briceni si Soroca sunt prognozate minus doua grade. La Balti va fi minus un grad, iar la Orhei se asteapta zero grade.

- Cerul va fi noros in Bucuresti si se vor inregistra ninsori moderate cantitativ, cu depunere de strat de zapada, precum si precipitatii sub forma de ploaie si lapovita, in urmatoarele trei zile, reiese din...

- PROGNOZA METEO LA NOAPTE Vremea va fi rece, cu temperaturi negative in aproape toata țara, intre -8 și 0 grade. Cerul va fi parțial noros, dar numai izolat vor fi precipitații neinsemnate cantitativ, fulguieli in zonele montane și submontane și ploi sau lapovița in extremitatea de sud-est și cea…

- Iarna isi intra in drepturi, iar frigul patrunzator ne va da batai de cap. Sambata, vremea va fi mai rece decat normalul perioadei. Cerul va fi mai mult noros si local vor fi precipitatii slabe in zona de munte, in regiunile estice si pe arii restranse in cele centrale. La munte va ninge, iar in rest…