Prognoza meteo pentru 18 septembrie. Vremea se va răci în toată țara Miercuri, 18 septembrie, vremea se va raci atat in Capitala cat și in alte zone din țara. Pe timpul zilei, in București vor fi cel mult 28 de grade Celsius, iar pe timpul nopții temperaturile scad simțitor, pana la minim 8 grade Celsius. Cerul va fi temporar noros si se vor semnala ploi in general slabe local in regiunile sudice si pe arii restranse la munte si in extremitatea de nord. De asemenea, potrivit ANM, vremea se va raci si in jumatatea de sud a tarii, astfel incat temperaturile maxime, apropiate de normalul datei in sud-est, vor fi cuprinse in general intre 16 si 26 de grade, iar minimele… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

