Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece judete din centrul si sudul tarii se afla sub cod portocaliu de ploi torentiale si vijelii, iar alte 22 de judete si municipiul Bucuresti, sub cod galben de instabilitate atmosferica si cantitati de apa insemnate, pana luni la ora 12.00.

- Vineri vremea se va menține instabila, insa in continuare temperaturile sunt ridicate, in Capitala, dar și in alte zone din țara. Temperaturile maxime se vor situa intre 18 si 28 de grade, iar cele minime intre 10 si 20 de grade. Gradul de instabilitate atmosferica va fi accentuat in majoritatea regiunilor…

- Vremea 27 mai – 24 iunie. Vremea se va incalzi, dar precipitațiile vor fi in continuare ușor excedentare, potrivit Estimarii evolutiei valorilor termice si a precipitatiilor in intervalul 27 mai -...

- Astazi vremea va fi instabila si vin averse cu fenomene electrice, vijelii si caderi de grindina in nord-vest, centru, in sud si la munte. In rest, va ploua local iar cantitatile de apa vor depasi 15 l/mp si pe suprafete mici se pot aduna 40 l/mp. Maximele termice, se vor situa intre 14 si 24 […] Source

- Astazi, vremea in Moldova se va raci treptat. Dupa amiaza, vor fi posibile averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului. Izolat, vor fi conditii de grindina. Temperaturile maxime se vor incadra intre: 17 si 22 de grade. La noapte, vremea in Moldova va fi apropiata…

- Vreme calda, cu soare, nori dar si cateva ploi scurte se anunta pentru acest sfarsit de saptamana in Alba. Averse vor fi vineri in unele zone si duminica in majoritatea localitatilor din judet. Temperaturile maxime vor fi de 21 de grade Celsius la Alba Iulia si la munte. Minimele vor fi de 4-5 grade…

- Vremea va fi schimbatoare pe parcursul urmatoarelor doua saptamani, iar temperaturile vor fi in scadere in majoritatea regiunilor, in timp ce ploile isi vor face simtita prezenta mai ales dupa data de 5...

- Administrația Naționala de Metetrologie a emis, vineri, prognoza meteo valabila în intervalul 1 - 29 aprilie 2019. Afla, din materialul urmator, cum va fi vremea în fiecare regiune a țarii.