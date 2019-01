PROGNOZA METEO PE TREI ZILE. Vremea se încălzeşte, temperaturile tind spre valori record pentru această perioadă Luni, vremea se va incalzi in cea mai mare parte a țarii. Cerul va fi mai mult noros, exceptand nord-vestul și centrul, unde in cursul zilei va fi variabil. Indeosebi spre seara și noaptea in jumatatea de vest, temporar vor fi precipitații slabe mai ales sub forma de ploaie, iar la munte mixte. In restul teritoriului, doar cu totul izolat vor fi ploi slabe sau burnița și mai ales in Oltenia, Muntenia și Moldova local se va semnala ceața. Pe arii restranse vor mai fi condiții de polei. Vantul va sufla slab și moderat, cu intensificari la munte, in special pe creste, unde la rafala va depași… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

