- Administrația Naționala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani, pana in 7 octombrie. In județul Alba, vremea va fi deosebit de calda pana in 14 septembrie, cu temperaturi maxime de 30 de grade Celsius. Apoi se mai racește pana la 18-20 de grade și se incalzește…

- Vremea va continua sa fie foarte calduroasa in cea mai mare parte a tarii pana maine, dupa care temperaturile vor scadea usor, vor urca din nou in weekend, urmand ca saptamana viitoare sa ajunga la nivelul normal pentru aceasta perioada, potrivit prognozei pentru urmatoarele doua saptamani, emisa ieri…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni, prognoza pe doua saptamani. Iata cum va fi vremea pana pe 8 septembrie, in fiecare regiune: BANAT In primele zile, vremea va fi calduroasa, local caniculara, media temperaturilor maxime urmand a se situa in jurul a 34 de grade pana pe 29 august.…

- Vremea va deveni calduroasa in cea mai mare parte a tarii, pe suprafete mici caniculara la amiaza in vest si in sud-vest, unde si disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi variabil, cu unele innorari mai ales dupa-amiaza si seara in regiunile nord-vestice, nordice si la munte, unde izolat vor…

- MOLDOVA Pana in data de 8 august, vremea se va incalzi. Astfel, media maximelor va fi in crestere de la 25 de grade, la 33 de grade, iar cea a minimelor de la 13 grade, pana la 18 grade. Apoi, pana spre sfarsitul primei saptamani, valorile termice vor fi in scadere spre medii ale maximelor de 28 de…

- Vremea se va racori usor la finalul acestei saptamani in majoritatea regiunilor tarii, iar manifestari specifice instabilitatii atmosferice se vor inregistra in intervalul 31 iulie - 4 august, conform prognozei pe doua saptamani publicate luni de Administratia Nationala de Meteorologie.In…

- Temperaturile scad simțitor. Vreme rece și instabila in iulie. Prognoza meteo pe doua saptamani. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru perioada 8 – 21 iulie, pentru toate regiunile țarii. Potrivit meteorologilor, vremea se racește și va fi instabila. Temperaturile…

- Vremea continua sa fie racoroasa in cea mai mare parte a tarii, iar joi se face si mai frig. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 19 si 27 de grade, iar cele minime intre 9 si 18 grade, usor mai scazute in depresiunile din estul Transilvaniei.