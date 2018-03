Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, astazi, 21 martie, noi avertizari cod galben si cod portocaliu de viscol, ger si ninsori abundente. Astfel, potrivit meteorologilor, in intervalul 21...

- Meteorologii estimeaza, pentru intervalul 19 martie - 1 aprilie, un regim termic in care temperaturile medii vor trece relativ rapid de la valori cu minus la cele cu plus, in timp ce precipitatiile, preponderent sub forma de ploaie, vor reveni la nivelul intregii tari dupa data de 26 martie, reiese…

- Vremea de iarna autentica ne da batai de cap in continuare. Meteorologii anunta inca un episod de fenomene severe, ce se vor manifesta violent in sud-estul tarii. Este vorba despre un val de ninsori consistente, ger cumplit si polei.

- Un val de aer polar loveste Romania in weekend. Dupa temperaturi de 20 de grade, vremea se schimba radical. Meteorologii anunta ninsori in mai multe regiuni si racire accentuata, in unele zone fiind asteptate temperaturi de minus 10 grade.

- Meteorologii de la ANM au emis o estimare a valorilor termice medii pentru perioada de prognoza 12 - 25 martie 2018.Astfel, în Transilvania, vremea se va menține calda pe parcursul primei saptamâni de prognoza, deși valorile termice vor avea ușoare variații, fiind în…

- Meteorologii au prezentat, luni, prognoza pentru perioada 5 – 18 martie. Se anunta o încalzire accentuata a vremii, cu temperaturi care vor fi mai ridicate decât normalul perioadei, mai ales în jurul datei de 11 martie. Probabilitatea de producere a precipitatiilor va fi ridicata,…

- „Temperaturile vor creste de la o zi la alta. Maine (marti, n.r.) va fi mai rece in Oltenia, Moldova, Muntenia. Apoi, de poimaine, temperaturile vor creste in toata tara si vremea devine calda pentru aceasta perioada, pana spre 16 grade in Banat”, a precizat pentru MEDIAFAX meteorologul de serviciu…

- Chiar daca incepe sa se incalzeasca usor in cea mai mare parte a tarii, exista conditiipetnru formare poleiului si a lapovitei. De luni, vremea se va incalzi, iar vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari in zona montana si local in sud-vestul, sudul si estul teritoriului. La sfarsit de saptamana,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, astazi, 27 februarie, noi avertizari cod galben si cod portocaliu de ger, viscol si ninsori abundente. Prima avertizare emisa este de cod galben de frig,...

- Este cea mai friguroasa saptamana din ultimii ani in Europa. La noi in țara, iarna a paralizat mare parte din țara. Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla marti, pentru a doua zi consecutiv, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. Atentionarea de cod galben de…

- Vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit, sub limita de ger, pana pe 8 martie, in special noaptea si dimineata, in timp ce probabilitatea aparitiei precipitatiilor va fi ridicata pe tot parcursul intervalului, cu mici intermitente la nivel local, reiese din prognoza Administratiei Nationale

- Meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu de intensificari ale vantului și ninsori, pentru județele Gorj, Hunedoara și Caraș Severin, valabila pana la ora 18:00. In județul Gorj, in zona de munte, pana la ora 18:00, vor fi intensificari ale vantului care la rafala vor atinge 90-100 km/h viscolind…

- Meteorologii au emis avertizare cod portocaliu de tip nowcasting de viscol si ninsoare. Vantul va atinge la rafala 90-100 km/h viscolind zapada. Potrivit ANM, judetele vizate de noul cod portocaliu, valabil pana la ora 18, sunt Gorj, Hunedoara si Caras-Severin. Citeste si: Prognoza de COSMAR:…

- PROGNOZA METEO 2018. Potrivit estimarilor facute de meteorologi, primavara acestui an se anunța a fi una ploioasa. Directoarea ANM, Elena Mateescu, a facut mai multe declarații in legatura cu ceea ce ne așteapta in urmatoarele trei luni și, in special, despre prognoza la inceputul lunii martie. Citește…

- Deși mai sunt doar cateva zile pana la prima zi de primavara, de tara noastra se apropie un val de ger naprasnic. Meteorologii ne avertizeaza ca... The post Prognoza-soc! Ger naprasnic si ninsoare la Timisoara! Se anunta -18 grade celsius appeared first on Renasterea banateana .

- Meteorologii anunța ca ultimul weekend al acestei ierni va fi unul dintre cele mai friguroase din întregul sezon. Temperaturile vor scadea puternic de sâmbata noaptea și vor ajunge la -18 grade Celsius luni dimineața, scrie digi24.ro. „Într-adevar putem spune ca de data asta…

- Meteorologii anunța ca ultimul weekend al acestei ierni va fi unul dintre cele mai friguroase din intregul sezon. Temperaturile vor scadea puternic de sambata noaptea si vor ajunge la -18 grade Celsius luni dimineata.

- Meteorologii anunța ca ultimul weekend al acestei ierni va fi unul dintre cele mai friguroase din intregul sezon. Temperaturile vor scadea puternic de sambata noaptea si vor ajunge la -18 grade Celsius luni dimineata.

- Meteorologii anunta ninsori in mai multe regiuni din tara, inclusiv in municipiul Bucuresti. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), maxime de pana la 7 grade Celsius vor fi posibile doar in vest si nu vor lipsi precipitatiile sub forma de ninsoare.

- Maine, in toata țara cerul va fi variabil, predominant noros. Pe arii extinse va ninge slab, iar pe drumuri se va forma ghețuș.La Briceni și Soroca, vor fi minus doua grade Celsius, in timp ce la Balți și Orhei se așteapta minus un grad.

- Centrul Infotrafic anunta ca, duminica, traficul se desfasoara in conditii de iarna pe mai multe artere rutiere, mai exact pe cele din jumatatea de nord a tarii, unde ninge slab in majoritatea zonelor si mai puternic pe alocuri. Momentan nu exista blocaje din cauza conditiilor meteorologice. La randul…

- Meteorologii anunta o noua schimbare a vremii de duminica. Se anunta lapovita si ninsori in mare parte din tara, iar temperaturile vor scadea brusc pana la limita gerului saptamana viitoare. Cum va fi insa vremea in martie si aprilie. Saptamana viitoare, vremea va fi in general inchisa. Vor fi precipitații…

- Maine, in cea mai mare parte a tarii va ninge. In aceasta noapte temperaturile vor fi cuprinse intre minus sapte si minus doua grade Celsius. Ziua, la Briceni și Soroca vor fi minus doua grade Celsius, in timp ce la Balti se asteapta minus un grad.

- Vremea continua sa fie mohorata, cu precipitatii in toate regiunile tarii, iar trecator vor fi conditii de polei. Ninsoarea si lapovita nu ne slabesc in zilele urmatoare, in timp ce temperaturile vor fi unele normale pentru aceasta perioada.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare de viscol și precipitații, predominant ninsori, pentru cea mai mare parte a Munteniei și Dobrogei. Alerta meteo este valabila începând de astazi, de la ora 6:00, pâna luni, la ora 4:00. "În intervalul menționat în…

- Meteorologii anunta vant si precipitatii, predominant ninsori, moderate canititativ, in sudul si estul Munteniei si in cea mai mare parte a Dobrogei, incepand de duminica dimineata de la ora 6:00 si pana luni, la ora 4:00. “In intervalul mentionat in sudul si in estul Munteniei, precum si in cea mai…

- Desi temperaturile raman placute pentru aceasta perioada, meteorologii anunta precipitatii in urmatoarele zile. Pana la sfarsitul saptamanii, vrema va fi mohorata, cu ploi si ninsori in toata tara.

- Desi temperaturile raman placute pentru aceasta perioada, meteorologii anunta precipitatii in urmatoarele zile. Pana la sfarsitul saptamanii, vrema va fi mohorata, cu ploi si ninsori in toata tara.

- Meteorologii anunta ca temperaturile diurne va fi in continuare peste mediele perioadei. In weekend, vor fi ploi și, trecator, indeosebi ... The post PROGNOZA METEO pentru URMATOARELE ZILE. Vreme schimbatoare, temperaturi ridicate, ploi, lapovita si ninsori appeared first on Renasterea banateana .

- PROGNOZA METEO. ANM a publicat prognoza meteo pentru intervalul 5 - 18 februarie 2018. Meteorologii anunta un inceput de saptamana cu temperaturi in scadere, pentru ca de miercuri temperaturile sa creasca usor in majoritatea regiunilor. Precipitațiile vor fi in extindere dinspre sud-vest…

- Meteorologii de la ANM au emis o estimare a valotilor termice medii pentru perioada de prognoza 5 - 18 februarie.Astfel, în Transilvania, în primele doua zile se vor înregistra valori termice medii diurne de aproximativ 2 grade, și nocturne de –8...-5 grade,…

- Astazi, temperatura maxima a zilei va fi de 7 grade. Noaptea vom avea -1 grad. În urmatoarele zile, vremea se încalzește ușor și temperatura maxima va fi sâmbata când termometrele vor arata 12 grade ziua și 4 grade noaptea. Vedeți mai jos prognoza meteo detaliata. Prognoza…

- Iarna e departe de a se fi terminat, in ciuda valorilor mari din termomentre. Potrivit ANM, dupa temperaturile anormale pentru aceasta perioada, urmeaza un nou val de frig și precipitații sub forma de ploaie, lapovița și ninsoare, in mai multe regiuni ale țarii.

- PROGNOZA METEO. Meteorologii anunta temperaturi ridicate in urmatoarele zile. Pe parcursul zilei valorile termice vor fi mult mai ridicate decat in mod normal la aceasta data, iar maximele se vor incadra intre 5 si 15 grade. A

- Meteorologii de la ANM au emis o estimare a valorilor termice medii pentru perioada de prognoza 29 ianuarie - 11 februarie.Astfel, în Transilvania, în prima saptamâna de prognoza vremea va fi mai calda decât ar fi normal pentru aceasta perioada. Mediile regionale…

- Vreme de primavara, in mijloc de iarna! Meteorologii anunta o vreme surpinzator de calda. Vorbim despre temperaturi care vor ajunge pana la 16 grade Celsius.Prognoza meteo 29 ianuarie 2018...

- Dupa un val de aer polar care a inghetat Romania, temperaturile incep sa creasca usor. Meteorologii anunta ca de joi se incalzeste in majoritatea regiunilor. In weekend temperatura aerului va avea valori mai ridicate decat cele normale pentru sfarsitul lunii ianuarie.

- Meteorologii anunta un nou episod de vreme rea Meteorologii anunta un nou episod de vreme rea. Precipitatiile se extind, initial sub forma de ploaie si lapovita, iar apoi transformate în ninsori însotite de viscol. Ce zone sunt vizate, aflam de la meteorologul Teodora Cumpanasu. Teodora…

- Meteorologii anunta precipitatii moderate sub forma de lapovita si ninsoare cu intensificari ale vantului incepand de duminica de la ora 18.00 pana luni la ora 22.00, mai intai in regiunile vestice dupa care se vor extinde in cea mai mare parte a tarii.

- In cursul nopții de duminica spre luni și in prima jumatatea a zilei de luni temporar vor fi precipitații, la inceput sub forma de ploaie și lapovița, apoi in special sub forma de ninsoare, potrivit ANM. Meteorologii anunta ca se va depune strat nou de zapada care va masura in medie 6...8 cm, izolat…

- Urmatoarele doua luni vor fi caracterizate de temperaturi peste medie in sudul si estul tarii si apropiate de normal in restul teritoriului, arata prognoza pe umatoarele trei luni, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie. In schimb, aprilie, prima luna plina de primavara astronomica, va…

- O ninsoare care le-a scapat meteorologilor s-a dovedit a fi cea mai puternica din aceasta iarna. A nins vineri dimineața cu fulgi uriași la Gherla. A inceput sa ninga dupa ora 3 și a nins tot mai puternic pana dupa ora 6. Cei care s-au trezit mai tarziu au ramas uimiți de stratul gros de …

- PROGNOZA METEO pentru 18 si 19 ianuarie. Meteorologii au emis, miercuri dupa-amaiza, o avertizare cod portocaliu de viscol in mai multe județe din centrul și estul țarii, in intervalul 18 ianuarie, ora 01 – 18 ianuarie, ora 17.00 . Joi, in intervalul mentionat, se vor semnala ninsori viscolite și vant…

- Vremea se indreapta de la jumatatea saptamanii, insa, deocamdata, temperaturile deosebit de scazute ne dau batai de cap. Meteorologii spun ca abia de joi incep sa creasca temperaturile si se va simti o ameliorare termica.

- Ultima jumatate a lunii ianuarie va fi caracterizata de o evoluție sinusoidala la nivelul temperaturilor. Meteorologii anunța ca, in urmatoarele doua saptamani, vremea se va raci pentru scurt timp, apoi temperaturile vor crește pentru cateva zile, urmand ca spre finalul intervalului 15-28 ianuarie sa…

- Saptamana a inceput cu o schimbarea semnificativa a vremii. Am avut cea mai rece dimineata de la inceputul iernii in multe regiuni din tara, iar pentru zilele urmatoare, meteorologii au emis o informare de ninsori, ploi, depuneri de polei si vant.

- Meteorologii anunta ca vremea se va raci astfel incat valorile termice vor deveni apropiate de cele normale pentru aceasta data. In weekend, temperaturile maxime se vor incadra intre -3 și 5 grade, iar cele minime, in general, intre -8 și -2 grade. La munte vor fi numai ninsori. PROGNOZA METEO LA NOAPTE Cerul…

- Norii vor continua sa domine mare parte a tarii si in orele noptii, insa va ploua in special prin sud. La munte va ninge din loc in loc si, izolat, vor mai fi conditii de polei. Vantul va avea usoare intensificari in Muntenia si Dobrogea, iar temperaturile minime vor fi preponderent pozitive. Peste…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza pentru trei luni. Iata cum va fi vremea in ianuarie, februarie și martie: Ianuarie Temperaturile medii ale aerului vor fi in general apropiate de normal, posibil local mai ridicate in sud-est, sud si vest. Precipitațiile totale lunare vor fi apropiate…

- Meteorologii au emis luni prognoza meteo pentru intervalul 25 decembrie 2017 – 7 ianuarie 2018. Daca in perioada Craciunului si de Sfantul Stefan se anunta vreme deosebit de calda pentru utima decada a lunii decembrie, in ultimele zile din 2017 vremea schimba foaia. La final de an, probabilitatea de…