- Prognoza meteo pentru sambata, 6 aprilie. Vremea se menține placuta in urmatoarele zile, in toata țara. Temperaturile vor fi ușor peste media caracteristica lunii, iar soarele va fi sus pe cer.

- Prognoza meteo pentru joi, 4 aprilie, este una cu vesti mai bune pentru romani. Vremea va fi in general frumoasa, cu cer insorit, desi temperaturile vor fi mai scazute decat cele potrivite acestei perioade.

- Prognoza meteo, marți, 2 aprilie. Vremea se schimba radical incepand de marți, atunci cand Romania va fi lovita de un val de aer polar. Meteorologii au anunțat ca temperaturile vor scadea chiar și cu 10 grade, in anumite regiuni.

- Prognoza meteo luni, 1 aprilie. A fost anunțata vremea pentru prima zi a lunii aprilie. Din fericire pentru cei care se bucura de razele calduroase ale primaverii, vremea frumoasa nu pleaca momentan.

- Saptamana se incheie cu temperaturi ridicate in mai toate regiunile țarii! Termometrele vor arata chiar și 20 de grade, iar cerul va fi senin! Meteorologii nu anunța precipitații, iar plimbarile in aer liber vor fi perfecte pentru orice familie, in ultima zi a lunii martie.

- Incepe o noua saptamana, iar romanii au parte de surprize peste surprize de la meteorologi! Temperaturile vor fi extrem de ridicate, iar cerul senin, semn ca primavara si-a intrat cu adevarat in rol.

- Ultima zi a weekend-ului aduce pentru romani atat vreme insorita, cat si precipitatii pentru anumite regiuni. Insa, este clar pentru toata lumea ca primavara si-a intrat in rol si ca nu va abandona "scena" prea curand!

- Weekendul mult asteptat a sosit! Desi primavara a fost primita cu bratele deschise de bucuresteni, care vor putea iesi la terasa sau in parc fara nicio problema, alte regiuni ale tarii vor fi "impanzite" de umbrele!