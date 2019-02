Stiri pe aceeasi tema

- Vremea ramane calda la inceputul acestei saptamani, anunta reprezentantii Administrației Naționale de Meteorologie, precizand ca temperaturile continua sa fie mai mari decat mediile climatologice pentru aceasta perioada. Valoarea maxima va fi in jur de 15 grade in Sudul si Centrul tarii, potrivit…

- Vremea pe 24 ianuarie se inrautateste in cea mai mare parte a tarii. Prognoza meteo anunta un cod galben de ploi si ninsori in 24 de judete si in Bucuresti, valabil pana vineri. In ...

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat prognoza pentru urmatoarele saptamani. Meteorologii au anuntat cum va fi vremea de Craciun si de Revelion. Potrivit specialistilor ANM, spre sfarsitul lunii, temperatura aerului va avea valori ușor mai ridicate decat cele specifice perioadei, la nivelul…

- Meteorologii declara ca prognora pe trei zile este una sigura, celelalte, pe o durata mai lunga avand un grad ridicat de relativitate.Așa ca ultimul anunț ne spune ca vremea intra intr-un poces de ameliorare. Duminica, vremea va fi geroasa, dar ziua se va incalzi fata de intervalul precedent, iar in…

- Meteorologii anunța pentru astazi lapovița slaba pe intreg teritoriul țarii. Maxima zilei va fi de 2 grade Celsius in sudul republicii, insa in urmatoarele zile vremea se racește considerabil.

- Vești bune de la meteorologi. Vremea se va incalzi in perioada urmatoare, conform ultimei prognoze meteo emise de ANM, care vizeaza finalul lunii noiembrie, dar și primele zile din luna decembrie. In perioada 24 – 27 noiembrie sunt așteptate temperaturi de pana la 10 grade Celsius, dar și precipitații…

- Vrea ramane in continuare rece și va ninge in mai multe zone din țara. Meteorologii avertizeaza ca vor fi inclusiv condiții de polei in unele zone. In București se vor inregistra 5 grade ziua. Vremea va fi rece cu temperaturi negative in aproape toata tara, minimele urmand a se incadra in general intre…