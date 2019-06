Prognoza meteo, luni, 17 iunie. Cum va fi vremea în Capitală și în alte zone Vremea se menține extrem de calduroasa in mai toate zonele din țara, chiar daca nu scapam de ploi. Luni, 17 iunie, in zonele de deal si de munte, precum si in vestul, sud-vestul, nordul, estul si centrul teritoriului vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin innorari, averse torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si grindina. Cantitatile de apa vor depasi pe arii restranse 15...25 l/mp si izolat 40...60 l/mp. Astfel de fenomene se vor semnala local si in restul teritoriului. Vremea va fi in continuare calduroasa,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

