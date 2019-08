Prognoza meteo lunară: Vremea până în 23 septembrie. Temperaturi de vară și la începutul toamnei 2019 Administrația Naționala de Meteorologie a transmis prognoza de vreme valabila pana in 23 septembrie. Vremea va fi deosebit de calda, in urmatoarele doua saptamani. Se mai racorește dupa 8 septembrie și vor fi și perioade cu ploi, insa temperaturile vor continua sa fie mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada. In județul Alba, vor […] Citește Prognoza meteo lunara: Vremea pana in 23 septembrie. Temperaturi de vara și la inceputul toamnei 2019 in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

