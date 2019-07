Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o noua avertizare de vreme rea care vizeaza și Buzaul. Codul galben este valabil incepand de astazi, de la ora 12:00, pana maine dimineața la ora 3:00. In intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in Maramureș, Moldova, Transilvania, local in Muntenia…

- ANM anunța ca ploua sambata in nordul, centrul, sudul și sud-estul țarii dupa-amiaza și spre seara. Vor fi averse insoțite de tunete, fulgere, intensificari de vant și izolat chiar de caderi de grindina. Temperaturile sunt in creștere. Maximele de azi ajung pana la 25 de grade prin zona Olteniei, iar…

- Vremea va fi rece, desi valorile termice vor marca o crestere usoara fata de intervalul anterior. Cerul va fi mai mult noros in jumatatea de est a tarii, unde pe arii restranse, ziua, vor fi precipitatii slabe sub forma de ploaie, iar la munte vor fi mixte, informeaza Administrația Naționala de Meteorologie…

- Meteorologii anunța ca in perioada miercuri-vineri vremea va fi mai rece decat in mod normal in aceasta perioada și ca cor continua ploile. Pentru miercuri in București, meteorologii anunța ca vremea se va mentine rece, desi valorile termice vor creste fata de ziua precedenta. Cerul va avea innorari…

- Meteorologii anunța vremea va fi in general instabila pentru Romania in cursul zilei de miercuri 10 aprilie. Cerul va fi predominant innorat si temporar va ploua in cea mai mare parte a țarii. In București, cerul va fi mai mult noros si trecator va ploua slab. Potrivit ANM, vantul va sufla slab pana…

- PROGNOZA METEO. Meteorologii anunta schimbarea vremii, de marti vor fi ploi, temperaturi scazute si vant in majoritatea regiunilor. PROGNOZA METEO la noapte TARA: Cerul va fi variabil, cu innorari indeosebi in estul si sud-estul tarii. Pe arii restranse va ploua slab in Moldova, Dobrogea si Muntenia.…

- PROGNOZA METEO. Temperaturile maxime se vor incadra luni in general intre 13 si 23 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse intre 4 si 12 grade. Cerul va fi variabil, cu innorari indeosebi in estul si sud-estul tarii. Pe arii restranse va ploua slab in Moldova, Dobrogea si Muntenia. Vantul va sufla…

- Meteorologii anunța ca weekendul acesta va fi unul cald în regiunile intracarpatice și cu temperaturi normale în restul țarii. De luni însa, în majoritatea regiunilor, și în Capitala, își vor face apariția precipitațiile. „Sâmbata va fi vreme calda…