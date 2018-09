Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile peste medie vor continua in aproape toata Europa in perioada octombrie-decembrie, potrivit prognozelor meteorologice ale The Weather Company date publicitatii miercuri, relateaza Reuters. "Caldura si seceta extreme observate in mare parte din Europa in ultimele cinci luni au fost iesite…

- Prognoza meteo pentru perioada 4-16 septembrie 2018, emisa de ANM. In Transilvania, vremea se raceste in urmatoarea saptamana, apoi se incalzeste iar. Pana in 6 septembrie, sunt asteptate ploi. Vremea in Banat In Banat, vremea va fi calda in prima zi, cu temperaturi maxime, in medie, de 28 – 29 de grade…

- Temperaturile peste valorile termice medii normale vor continua in perioada septembrie - noiembrie in cea mai mare parte a Europei, conform prognozelor prezentate de The Weather Company, citat de realitatea.

- Temperaturile peste valorile termice medii normale vor continua in perioada septembrie - noiembrie in cea mai mare parte a Europei, conform prognozelor prezentate marti de The Weather Company, citate de Reuters. ''...

- Temperaturile ridicate vor continua sa afecteze Europa, in perioada septembrie – noiembrie, in cea mai mare parte a continentului, conform prognozelor prezentate marti, 28 august, de The Weather Company, citate de Agerpres . ”In numeroase regiuni din nordul si vestul Europei, inclusiv in Marea Britanie,…

- Temperaturile peste valorile termice medii normale vor continua in perioada septembrie - noiembrie in cea mai mare parte a Europei, conform prognozelor prezentate marti de The Weather Company, citate de Reuters. ''In numeroase regiuni din nordul si vestul Europei, inclusiv in Marea Britanie,…

- Vremea va fi in continuare frumoasa si calduroasa in majoritatea regiunilor, cu unele innorari in zonele montante, unde izolat vor fi averse si descarcari electrice. Meteorologii avertizeaza insa ca, pe 15 august, tara noastra va fi lovita de masa de aer saharian care face deja ravagii in Europa, dar…

- Printre cei salvati din calea flacarilor sunt turisti care vizitau un parc zoo, dar si animalele de acolo. Persoanele care locuiesc in zona au fost sfatuite sa nu incerce sa se apropie de incendii, ca sa faca poze. Flacarile au inaintat rapid, ajutate de faptul ca vegetatia este uscata. In Anglia…