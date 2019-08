Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a facut previziuni privind evolutia starii vremii in aceasta saptamana:Intervalul 29.07.2019 ora 09 30.07.2019 ora 09Valorile termice vor marca o scadere, astfel incat se vor situa usor sub cele caracteristice perioadei, exceptand regiunile estice, unde vremea…

- Cerul va fi mai mult senin și doar in regiunile nord-vestice, iar la inceputul nopții și in zona de munte, vor fi unele innorari și izolat averse, insoțite de descarcari electrice. Vantul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor situa, in general, intre 12 și 22 de grade. IN TARAVremea…

- Desi vremea se va ameliora sub aspectul ploilor, astfel incat acestea se vor mai semnala, trecator si pe arii restranse, in regiunile sudice si in zona de munte, unde si innorarile vor fi temporar accentuate, vremea se incalzeste. Spre sfarsitul saptamanii revine canicula.

- ANM a revenit cu noi modificari in ceea ce privește prognoza meteo pe o saptamana. Dupa mai multe zile racoroase , canicula se instaleaza din nou. ANM a emis, luni, prgonoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Regimul termic pentru perioada 15 – 28 iulie va fi unul oscilant, cu o incalzire semnificativa…

- Vin doua saptimini cu fenomene extreme. Desi vremea se va racori in toata tara in urmatoarele zile, instabilitatea atmosferica (averse, descarcari electrice, intensificari ale vantului) va fi accentuata in intervalele 8-11 si 13-16 iulie.

- PROGNOZA METEO. ANM anunta ca saptamana viitoare vom avea cea mai calduroasa vreme din acest an, urmaand ca de joi temperaturile sa mai scada si disconfortul termic sa dispara. Pe zone restranse, nu vor lipsi furtunile violente. https://www.romaniatv.net/prognoza-meteo-vin-trei-zile-de-canicula-intrerupte-de-furtuni-violente_480624.html

- Vreme calda si deosebit de instabila. Pentru litoral, meteorologii anunta temepraturi placute pentru aceasta perioada, dar si furtuni periculoase. Cei care aleg sa plece in vacanta la munte trebuie sa stie ca in perioada 24 iunie - 7 iulie vor fi intervale cu manifestari specifice instabilitatii atmosferice…

- Unsprezece judete din centrul si sudul tarii se afla sub cod portocaliu de ploi torentiale si vijelii, iar alte 22 de judete si municipiul Bucuresti, sub cod galben de instabilitate atmosferica si cantitati de apa insemnate, pana luni la ora 12.00.