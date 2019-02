Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii prognozeaza pana pe 24 februarie o vreme schimbatoare, cu treceri de la valori termice maxime de 10-12 grade la temperaturi de cel mult 3-4 grade Celsius. Ploile si ninsorile vor fi prezente in aproape toata tara, atat in primele trei zile din aceasta saptamana, cat si dupa 20 februarie,…

- Vremea se anunta calda in urmatoarea luna, iar precipitatiile abundente vor pune stapanire pe Romania. Meteorologii estimeaza valori termice in general peste cele specifice acestui interval, la nivelul intregii tari, in timp ce la capitolul precipitatii, acestea se anunta excedentare dupa data de 4…

- Meteorologii anunța, pentru sambata și duminica, vreme schimbatoare, cu temperaturi in scadere și precipitații mixte. In stațiunile de la munte se va așeza un nou strat de zapada, in timp ce in restul teritoriului sunt așteptate ploi și lapovița.Temperaturile scazute se vor resimți in special…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta ca, marti si miercuri, vremea se raceste in cea mai mare parte a tari, iar valorile termice vor fi in jur de 3-4 grade la pranz, precizand ca la sfarsitul saptamanii se vor inregistra temperaturi de 9-10 grade Celsius in partea de Sud.“In…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis luni, 7 ianuarie, prognoza meteo pentru perioada 7-20 ianuarie, astfel ca putem afla cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani, in toate regiunile țarii. Cand, daca și unde va ninge, dar și care vor fi temperaturile, minime și maxime, in urmatoarea…

- Dupa trei zile de ger napraznic, vremea incepe sa se incalzeasca, in mai multe zone din țara. In noaptea de sambata spre duminica, vremea va fi geroasa in centrul, in estul tarii si local in sud si in nord-vest. Temperaturile minime se vor situa intre -14 si -3 grade, mai scazute in depresiuni (in…

- Meteorologii anunta ca, de joi dupa-amiaza si pana duminica dimineata, vremea se va mentine deosebit de rece in toata tara, temperaturile continuand sa fie permanent negative in majoritatea regiunilor, iar noaptea si dimineata va fi ger. Dupa acest episod de frig, insa, temperaturile incep sa creasca,…

- Meteorologii anunța ca temperaturile vor crește puțin pâna la finalul acestei saptamâni, la Cluj.Joi, temperaturile vor fi cuprinse între 6 grade Celsius și 2 grade Celsius. De asemena, cerul va fi predominant noros.Vineri, vremea se mai încalzește,…