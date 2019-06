PROGNOZA METEO. Disconfort termic ridicat şi furtuni violente PROGNOZA METEO. Vremea calduroasa va persista, iar gradul de instabilitate atmosferica se va menține ridicat. PROGNOZA METEO MARTI Vremea va fi in general instabila in cea mai mare parte a țarii, iar pe arii restranse in sud-est, in orele amiezii se va menține calduroasa, disconfortul termic fiind ridicat. Temporar innorarile vor fi accentuate și vor fi perioade cu instabilitate atmosferica pronunțata ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii și caderi de grindina. Astfel de fenomene se vor semnala in primele… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

