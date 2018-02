PROGNOZA METEO: De duminică, se întorc ninsorile. Cum va fi vremea în martie şi aprilie Meteorologii anunta o noua schimbare a vremii de duminica. Se anunta lapovita si ninsori in mare parte din tara, iar temperaturile vor scadea brusc pana la limita gerului saptamana viitoare. Cum va fi insa vremea in martie si aprilie. Saptamana viitoare, vremea va fi in general inchisa. Vor fi precipitații sub forma de ninsoare la deal și la munte, in nord-est și mixte, local, in restul teritoriului. Vor fi condiții de polei. Vantul va avea intensificari temporare, cu viteze mai mari pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor incadra intre -2 și 8 grade, iar cele minime intre -6 și 4 grade.… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

