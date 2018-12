Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru urmatoarea perioada. Vremea va fi mult mai calda de sarbatori, contrar predicțiilor meteo anterioare. Cum va fi vremea in perioada 10 decembrie 2018-7 ianuarie 2019 și ce temperaturi vom avea de Craciun, Revelion, Boboteaza și de Sfantul Ion.

- ANM a publicat prognoza meteo pana la finalul lunii decembrie. Daca prima parte a lunii va aduce, mai ales in sud, temperaturi destul de scazute, meteorologii anunța ca, in ultimele zile din an, valorile se vor situa peste mediile specifice perioadei, iar cantitațile de precipitații vor fi reduse.

- Prognoza meteo de Sarbatori a fost publicata de Administrația Naționala de Meteorologie, care anunța ca vremea va fi diferita de Craciun și de Revelion, in funcție de zona in care ne vom afla.

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat estimarile meteorologice pentru patru saptamani, pentru intervalul 3 – 31 decembrie. In saptamana 3-10 decembrie, temperaturile vor fi mai coborate decat cele normale pentru aceasta perioada in regiunile extracarpatice, cu o abatere negativa mai pronunțata…

- Meteorologii ANM au actualizat prognoza pentru intervalul 03.12.2018 - 31.12 2018. Potrivit estimarilor meteorologilor, de Craciun si de Revelion, temperatura aerului va avea valori ușor mai ridicate decat cele specifice perioadei, la nivelul intregii țari, iar regimul pluviometric va fi in general…

- O mica formatiune de extrema dreapta, Vox, a reusit duminica sa intre in forta in parlamentul Andaluziei, castigand 12 locuri la alegerile regionale, situatie ce ofera majoritatea partidelor de dreapta in aceasta regiune din sudul Spaniei guvernata de 36 de ani de Partidul Socialist (PSOE), dupa…

- Pentru 1 Decembrie, autoritațile județene din Buzau au pregatit stegulețe și cocarde tricolore, dar și un meniu special, atat pentru cei care nu postesc, cat și meniuri de post. Astfel, pofticioșii se vor delecta cu iahnie de fasole cu ciolan afumat și placinta cu branza, iar pentru cei care postesc,…

- Intr-o carte scrisa de sfintii parinti in anul 1359 este prezis viitorul, scrie virale.ro. Potrivit numerologului Mihai Voropchievici, in "Gromovnic din batrani" apar previziuni pana in anul 2058, astfel ca cine o detine se poate considera norocos. Citeste si Frig de crapa pietrele in toata…