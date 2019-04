Prognoza meteo | Cum va fi vremea miercuri, 3 aprilie, în București și în țară Meteorologii anunța ca miercuri, 3 aprilie, temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre 9 și 18 grade, cu cele mai ridicate valori in vest, iar cele minime se vor situa intre -8…-7 grade in depresiunile Carpaților Orientali și 7…8 grade in Dealurile de Vest. In regiunile extracarpatice, precum și in depresiunile intramontane, vremea va fi rece pentru aceasta data indeosebi dimineața și noaptea, iar in rest valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale. In vestul și sud-vestul țarii vor fi innorari temporare și izolat, mai ales in a doua parte a intervalului, va ploua slab.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

