- Meteorologii spun ca temperaturile vor fi mai ridicate decat cele specifice acestei perioade in regiunile intracarpatice. In zilele urmatoare, sunt anunțate 23 de grade in București, insa vest, nord-vest si la munte sunt anunțate ploi. Vremea se va incalzi ușor in urmatoarele zile, dupa cum reiese din…

- Duminica vremea va fi ușor instabila indeosebi in jumatatea nordica a țarii, unde local vor cadea unele averse slabe de ploaie, ce vor fi insoțite razleț și de descarcari electrice. Astfel de fenomene se vor semnala spre seara și in nordul Olteniei și al Munteniei, insa numai in mod izolat. Vremea in…

- In zilele de 8-10 aprilie, meteorologii anunța ca vremea va fi ploioasa, in special in sudul și estul țarii. In București vor fi condiții slabe de ploaie. In țara, pentru ziua de luni, meteorologii anunța ca vremea va fi in continuare calda in regiunile intracarpatice, unde cerul va fi parțial noros…

- Vremea se va incalzi usor in cea mai mare parte a tarii. In vest si nord-vest vor fi temporar innorari si pe arii restranse ploi slabe, in timp ce in restul teritoriului cerul va fi variabil spre senin ziua, insa pe parcursul noptii in regiunile extracarpatice se va semnala nebulozitate joasa. Vantul…

- Marți, 2 aprilie, vremea se va raci accentuat, fata de ziua precedenta, mai accentuat in regiunile sudice, sud-estice si centrale, unde temperaturile se vor situa sub valorile termice din aceasta perioada. Prognoza meteo pentru București, luni Ziua de marți aduce o racire brusca a vremii, cu temperaturi…

- Meteorologii anunța ca vineri, 29 martie 2019, vremea va fi rece, temperaturile fiind sub valorile normale pentru aceasta perioada a anului. Potrivit prognozei meteo emise de ANM, temperaturile vor fi in continuare usor mai scazute decat media acestei perioade calendaristice. Meteorologii transmit ca…

- Vremea rea continua și duminica. Meteorologii anunța ploi în majoritatea regiunilor, lapovița și ninsori în zonele montane. Temperaturile scad, iar regimul termic va fi caracterizat de valori apropiate de cele climatologic specifice datei. Conform Administrației Naționale de Meteorologie(ANM),…

- Meteorologii anunța ca in weekendul 9-10 februarie, la nivelul intregii țari se anunța vreme insorita și temperaturi in jurul mediei normale a acestei perioade. Pentru sambata și duminica sunt anunțate temperaturi care pot depasi pe alocuri 11 grade Celsius, in timp ce in Capitala, mercurul din termometre…