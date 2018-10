Stiri pe aceeasi tema

- Vremea frumoasa de toamna se prelungeste, dar temperaturile incep sa scada si apar ploile, conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), care a actualizat previziunile pana pe 21 octombrie.

- Ultima saptamana a lunii septembrie vine cu vești proaste de la meteorologi, intrucat, din cauza unui val de aer polar, temperaturile din termometre vor ajunge la 18-19 grade și, mai mult de atat, se vor inregistra primele ninsori.

- De la temperaturi aflate la pragul de 30 de grade Celsius, vom ajunge la maxime de 18-19 grade. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a anuntat primele ninsori la munte, la altitudini inalte. Valul de aer polar care a pus stapanire pe Europa a lovit si Romania. De astazi, temperaturile scad…

- Avertismente severe de la meteorologii europeni. Vremea se va raci brusc începând de duminica, un val de frig arctic va duce valorile termice în zona negativa peste câteva zile.

- Vremea va fi in continuare frumoasa si calduroasa in majoritatea regiunilor, cu unele innorari in zonele montante, unde izolat vor fi averse si descarcari electrice. Meteorologii avertizeaza insa ca pe 15 august tara noastra va fi lovita de masa de aer saharian care face deja ravagii in Europa, dar…

- Caldura sufocanta, dar si ploi, insotite de grindina si descarcari electrice. Aceasta este prognoza meteorologilor pentru urmatoarele zile. Specialistii ANM anunta ca saptamana incepe cu ploi in nordul tarii, nelipsite in aceasta vara, care ulterior se extind si in restul tarii. De alfel, precipitatiile…

- Vremea va deveni din ce in ce mai calda, iar precipitatiile isi vor restrange aria de acoperire, semnalandu-se doar local, dupa-amiaz asi seara in sud-evestul tarii si izolat in rest. Meteorologii vin insa si cu veste proasta: un val de praf saharian va lovi Europa in urmatoarele zile, fenomenul resimtindu-se…

- Nici in luna august nu scapam de ploi. Vremea va fi deosebit de calda in urmatoarele doua saptamani, dar sunt anuntate precipitatii zilnic, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie care a emis prognoza meteo pentru perioada 30 iulie - 12 august.