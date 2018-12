Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat prognoza pentru urmatoarele saptamani. Meteorologii au anuntat cum va fi vremea de Craciun si de Revelion. Potrivit specialistilor ANM, spre sfarsitul lunii, temperatura aerului va avea valori ușor mai ridicate decat cele specifice perioadei, la nivelul…

- Ninge de Craciun? Prognoza meteo de Sarbatori a fost publicata de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Vremea va fi diferita de Craciun și de Revelion, in funcție de zona. Așadar, daca la munte și in regiunile inalte vor fi ninsori abundente, in zonele joase, in partea de sud a Romaniei, temperaturile…

- Prognoza meteo de Sarbatori a fost publicata de Administrația Naționala de Meteorologie, care anunța ca vremea va fi diferita de Craciun și de Revelion, in funcție de zona in care ne vom afla.

- 16.11.2018, ora 12:00 - 17.11.2018, ora 8:00 - Vremea va deveni rece pentru aceasta data, cerul va fi noros și vor fi condiții de precipitații slabe, sub forma de ploaie, dar trecator, posibil și lapovița sau fulguiala. Vantul va sufla moderat, cu unele intensificari mai ales dupa-amiaza, rafale de…

- Vremea rea loveste Romania. Vezi prognoza meteo pana la jumatatea lui NOIEMBRIE Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru intervalul 15 octombrie – 12 noiembrie 2018. Afla, din materialul urmator, cat mai tin episoadele de vreme cu temperaturi de primavara si cand incep ploile.…

- Vremea se raceste in urmatoarele zile, iar din 21 octombrie ploile vor pune stapinire pe Romania. Un val de aer rece va patrunde in tara noastra, la sfarsitul saptamanii, in noaptea de sambata spre duminica. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a publicat prognoza pentru urmatoarele doua saptamani…

- Vremea frumoasa de toamna se prelungeste, dar temperaturile incep sa scada si apar ploile, conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), care a actualizat previziunile pana pe 21 octombrie.

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta prognoza de vreme pentru perioada 8-21 octombrie, in regiuni din tara. In Transilvania, vremea se mentine frumoasa si calda pana in 15 octombrie, cand mercurul mai coboara cateva grade in termometre. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicata in jurul…