- ANM (Administrația Naționala de Meteorologie) a actualizat prognoza meteo pe o luna. Vremea in Romania in intervalul 12 august - 9 septembrie va fi mult mai calda decat normalul perioadei, cu accente caniculare.

- Vremea va fi intr-un proces de incalzire pana pe 8 august, cand se vor inregistra temperaturi in jur de 30 de grade Celsius, dar si averse, dupa care temperaturile vor scadea in urmatoarele doua zile pentru ca ulterior sa urce iar, conform prognozei pe doua saptamani (5-18 august), publicate de Administratia…

- De la 15 grade in termometre, vom avea 35. Prognoza ANM arata o incalzire brusca a vremii, meteorologii anunțand un val de canicula care va cuprinde toata țara. Aerul cald se va resimți cel mai mult pe timpul zilei, cand apare și disconfortul termic. Ploile și vijeliile revin abia la inceputul lunii…

- Ne asteapta cele mai calduroase zile din acest an, temperaturile resimtite de corpul uman fiind de peste 44 de grade. Urmeaza cel mai periculos val de canicula. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) anunta ca vom avea partea de cea mai calduroasa vreme, urmand ca de joi temperaturile sa mai scada…

- Umiditate excesiva dupa ploile puternice din ultima perioada care fac aerul irespirabil si furtuni violente in toata tara. Meteorologii anunta pana pe pe 30 iunie vreme deosebit de instabila. Ploile torentiale, vijeliile si grindina vor face prapad in Romania.

- Vremea este la extreme in Romania, de la temperaturi de pana la 40 de grade Celsius, la ploi torențiale in doar cateva ore. Administratia Nationala de Meteorologie a emis luni avertizari nowcasting Cod portocaliu de ploi torentiale, vijelii si grindina pentru mai multe județe din țara.

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, intervalul 10 iunie - 8 iulie 2019. In prima The post Vremea 10 iunie – 8 iulie 2019. Primul val de canicula loveste Romania weekendul viitor appeared first on Renasterea banateana .

- Ploi puternice lovesc vestul Romania incepand de miercuri seara, dupa care instabilitatea atmosferica se extinde in toate regiunile. Administratia Naaionala de Meteorologie(ANM) a anuntat ca nu vom scapa de vremea rea nici in urmatorele zile. De vineri, scad si temperaturile.