- Cand vine iarna 2019 in Romania. Daca toamna 2019 anunța temperaturi atipice, cu creșteri și scaderi bruște de temperatura, ei bine, ne intrebam cand vine iarna 2019 și cand vom avea primele temperaturi cu minus pe timpul nopții.

- Temperaturile scazute, sub cele normale pentru aceasta perioada din an si ploile abundente pun stapanire pe totate regiunile. Conform prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), vremea se raceste semnificativ in aceasta saptamana, iar de precipitatii nu vom scapa pana pe 6 octombrie,…

- Oficialii de la Administrația Naționala de Meteorologie au schimbat prognoza meteo. Astfel, spun meteorologii, temperaturile ca-n toiul verii vor disparea peste cateva ore, pentru ca vine un val polar peste Romania. The post Meteorologii au actualizat prognoza. E mai rau decat se credea! Cand lovește…

- Meteorologii britanici anunța una dintre cele mai severe ierni din ultimii 30 de ani, avertizând ca țara va fi lovita din nou de fenomenul asa-numit “Bestia din Est”, relateaza Daily Mail. Dupa ce a înregistrat un record de temperatura, 38,7 grade Celsius în…

- Un val de aer rece pune stapanire pe Romania. De miercuri, vremea schimba foaia, temperaturile incep sa scada usor, dar nu vine toamna. Asa spun meteorologii, pentru ca din weekend se intoarce caldura. De saptamana viitoare, maximele vor ajunge la nivelul normal pentru aceasta perioada, conform prognozei…

- Vremea se mentine deosebit de calda si joi, iar aerul devine irespirabil. Meteorologii anunta 36 de grade la umbra in Lunca Dunarii. Racoare va fi la munte, unde, spre seara, sunat asteptate averse si descarcari electrice.

- Prognoza meteo din 16 august anunța instabilitate atmosferica crescuta. Meteorologii ANM (Administrația Naționala de Meteorologica) anunța perioade cu ploi torențiale, descarcari electrice și temperaturi mai scazute. Cum va fi vremea in weekend in Romania

- Vremea din România trece de la o extema la alta. Meteorologii au emis prognoza meteo pe doua saptamâni. Afla, din materialul urmator, cum va fi vremea în fiecare regiune a țarii.