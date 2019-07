Prognoza meteo ANM. Vremea se încălzește de miercuri, 17 iulie 2019 Dupa o perioada in care temperaturile au fost mai scazute decat in mod normal in aceasta perioada, miercuri, 17 iulie, vremea se mai incalzește. Meteorologii estimeaza ca valorile termice vor fi mai ridicate decat in zilele precedente, in cea mai mare parte a țarii. Iata cum va fi vremea miercuri, potrivit ANM . Vremea in țara Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuat in cursul dupa-amiezii, cand exista posibilitatea de averse și trecator descarcari electrice. Vantul va avea unele intensificari in timpul ploilor. Maximele se vor situa intre 21 și 30 de grade Celsius, iar cele minime… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

