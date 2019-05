Prognoza meteo ANM. Avertizare de vreme rea pentru 24 mai 2019 Prognoza meteo emisa de ANM vine cu vești proaste. Manifestari ale instabilitații atmosferice se vor face resimțite in toata țara. Meteorologii au emis un avertisment de vreme rea, valabil pana vineri, 24 mai, la ora 22. Aceștia estimeaza ca vor fi perioade in care se vor semnala averse ce vor lua și caracter torențial, insoțite de descarcari electrice. De asemenea, vor exista și intensificari de scurta durata ale vantului ce se pot transforma in vijelii, iar izolat ar putea fi caderi de grindina, informeaza ANM . Aceste fenomene se vor manifesta mai preganant in regiunil estice, sud-estice, nordice… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

