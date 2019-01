Stiri pe aceeasi tema

- Un val de ger a pus stapanire pe Romania, iar prognoza emisa de Administrația Naționala de Meteorologie arata ca cel puțin inca doua zile temperaturile vor scadea și pana la - 24 de grade Celsius.

- Ninsori in toata țara in timpul zilei, dar și ger napraznic cu temperaturi de pana la -20 de grade, noaptea, asta anunța Administrația Naționala de Meteorologie. Potrivit ANM, pana duminica, vom avea vreme rece.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionre de Cod Galben de viscol in zona montana inalta și strat consistent de zapada, pana deseara la ora 21.00. In intervalul menționat, in cea mai mare parte a zonei montane, temporar va ...

- Administratia Nationala de Meteorologie a extins in urma cu putin timp, pana la ora 11.00, avertizarea tip Cod Galben de vreme severa, pentru zona litorala a judetelor Constanta si Tulcea.Potrivit specialistilor de la ANM se vor semnala intensificari ale vantului care vor atinge la rafala viteze de…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta avertizari Cod Galben si Cod Portocaliu de ninsori si viscol, valabile pana duminica seara. In perioada 14 decembrie, ora 19.00 – 16 decembrie, ora 18.00, aria precipitațiilor se va extinde și va cuprinde cea mai mare parte a țarii. In noaptea de vineri…

- Prognoza meteo pentru București anunța ninsori cu depunere de strat de zapada, incepand de duminica seara și pana in a doua parte a zilei de luni, potrivit unei avertizari emise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM).

- Prognoza meteo pentru iarna 2018-2019 a fost emisa de Administrația Naționala de Meteorologie. Potrivit ANM, vom avea o iarna lunga și extrem de geroasa, mai ales ca sezonul rece se va instala inca din luna noiembrie, cand sunt posibile ninsori in toate regiunile țarii.