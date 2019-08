Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo 3 august. Sambata, se anunta vreme insorita, cu temperaturi ridicate, intre 23 si 31 de grace Celsius, iar pe alocuri vor fi semanalate si precipitatii, insotite de descarcari electrice si vant moderat.

- Prognoza meteo 30 iulie. Marti, in majoritatea regiunilor tarii, se anunta vreme cu soare si nori, dar si maxime de peste 30 de grade Celsius. Daca va pregatiti sa plecati la Cluj, nu va uitati umbrela acasa, iar daca aveti planificata vacanta pe litoal, avem vesti bune!

- Prognoza meteo 25 iulie. Iata ca, in sfarsit, furtunile pleaca de pe teritoriul Romaniei. Sunt asteptate maxime de pana la 30 de grade Celsius, iar pe litoral va fi vreme numai buna de plaja!

- Temperaturile cresc tot mai mult, iar luni, 17 iunie, termometrele vor arata chiar si 31 de grade Celsius in unele regiuni ale tarii. Cu toate acestea, furtunile si aversele de ploaie vor mai aparea din cand in cand, iar Romania nu scapa de sub avertizarile de cod portocaliu și galben de furtuni.

- Temperaturile inregistrate la mijlocul primei luni de vara vor ajunge pana la 31 de grade Celsius. In principal, cerul va fi senin, dar din cand in cand, isi vor face aparitia si aversele de ploaie.

- Temperaturile cresc tot mai mult, iar miercuri, 12 iunie, termometrele vor arata chiar si 31 de grade Celsius in unele regiuni ale tarii. Cu toate acestea, furtunile si aversele de ploaie vor mai aparea din cand in cand.

- Temperaturile cresc de la o zi la alta, dar aversele de ploaie si furtunile nu vor nici in ruptul capului sa paraseasca teritoriul Romaniei. Maxima va fi de 29 de grade Celsius, iar in majoritatea regiunilor, oamenii sunt sfatuiti sa nu plece fara umbrele.

- Prognoza meteo 18 mai. Pare ca norii nu vor sa plece nici in ruptul capului din Romania! Pentru majoritatea regiunilor tarii, meteorologii au anuntat averse de ploaie, furtuni si totusi, temperaturi de pana la 25 de grade Celsius.