- Vremea de 8 Martie, Ziua Femeii 2019, va fi deosebit de frumoasa, cu temperaturi maxime ce ating 22 de grade C la București. Prognoza meteo a Zilei Internaționale a Femeii indica valori termice ridicate in toata țara.

- ANM. Prognoza meteo pentru 25 februarie. Meteorologii vin cu vești bune la inceput de saptamana. Dupa foarte multe schimbari ale vremii, oficialii anunța vreme frumoasa in urmatoarea perioada.

- Vremea se anunta calda in urmatoarea luna, iar precipitatiile abundente vor pune stapanire pe Romania. Meteorologii estimeaza valori termice in general peste cele specifice acestui interval, la nivelul intregii tari, in timp ce la capitolul precipitatii, acestea se anunta excedentare dupa data de 4…

- Vremea o ia razna. Dupa episodul de inghet care a paralizat Romania vine un proces de incalzire. Meteorologii anunta maxime de 15 grade, temperaturi anormale pentru aceasta perioada a anului. Astfel, incepand de miercuri, temperaturile vor depasi 10 grade Celsius in majoritatea regiunilor. Maximul termic…

- Un nou val de ninsori puternice va lovi Romania! Meteorologii au emis o avertizare de vreme rea, valabila in aproape toata tara. Ce ne asteapta in zilele urmatoare. Meteorologii au emis o informare de ninsori si vant in toata tara, valabila de maine dimineata pana miercuri dupa-amiaza.

- Vremea se raceste in urmatoarele zile, iar gerul Bobotezei loveste Romania. Un val de aer polar va cuprinde centrul, estul Europei si Balcanii. Temperaturile vor scadea brusc la minus 13, minus 14 grade.

- Vremea se va raci in perioada urmatoare in majoritatea regiunilor, cele mai reci zile si nopti fiind de Craciun, dar si in prima saptamana din luna ianuarie 2019, in timp ce la capitolul precipitatiilor acestea vor fi slabe cantitativ si isi vor face aparitia atat in prima saptamana de prognoza,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat prognoza pentru urmatoarele saptamani. Meteorologii au anuntat cum va fi vremea de Craciun si de Revelion. Potrivit specialistilor ANM, spre sfarsitul lunii, temperatura aerului va avea valori ușor mai ridicate decat cele specifice perioadei, la nivelul…