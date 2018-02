PROGNOZA METEO 7 FEBRUARIE: Avertizare de vreme rea de la meteorologi

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o informare valabila miercuri, incepand cu ora 6. Sunt asteptate intensificari ale vantului in sudul Banatului și zona montana inalta a Carpaților Meridionali și de Curbura. Miercuri, intre orele 06.00 – 23.00, la altitudini de peste 1600 m in Carpații Meridionali și de Curbura…

- PROGNOZA METEO. Meteorologii anunta temperaturi ridicate in urmatoarele zile. Pe parcursul zilei valorile termice vor fi mult mai ridicate decat in mod normal la aceasta data, iar maximele se vor incadra intre 5 si 15 grade. A

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis informare meteo, valabila de sâmbata de la ora 15.00, pâna duminica la ora 6.00, perioada în care în Muntenia și în Dobrogea va fi lapovița și apoi ninsoare, iar de duminica aria ninsorilor se va extinde cuprinzând…

- Meteorologii au anunțat prognoza meteo pentru februarie – aprilie 2018. Vom avea parte de temperaturi mai ridicate decat in mod normal, in lunile februarie și martie, și de temperaturi mai scazute, in luna aprilie, potrivit Agerpres . Potrivit ANM, lunile februarie si martie vor fi caracterizate de…

- Din a doua parte a zilei de sambata, 20 ianuarie aria precipitațiilor se va extinde in sud și sud-est; in Muntenia și in Dobrogea acestea vor fi in general moderate cantitativ, ploaie și lapovița la inceput, iar in cursul serii și al nopții predominant ninsoare, astfel ca se va depune strat nou de…

- Meteorologii de la ANM au emis o informare meteorologica de vreme rea, care va afecta aproape toata țara.Avertismentul este valabil de vineri seara, 19 ianuarie, de la ora 20.00, pâna duminica, 21 ianuarie, ora 06.00.Astfel, în cursul nopții de vineri spre sâmbata…

- Codul galben de vreme rea se prelungeste pana in aceasta noapte, 19 ianuarie, ora 01. Potrivit meteorologilor, vantului se va intensifica iau zapada va fi spulberata.In intervalul mentionat in judetele Vaslui, Vrancea, Galati, Braila si Constanta, iar in a doua parte a noptii si in Carpatii Meridionali,…

- PROGNOZA METEO pentru 18 si 19 ianuarie. Meteorologii au emis, miercuri dupa-amaiza, o avertizare cod portocaliu de viscol in mai multe județe din centrul și estul țarii, in intervalul 18 ianuarie, ora 01 – 18 ianuarie, ora 17.00 . Joi, in intervalul mentionat, se vor semnala ninsori viscolite și vant…

- Avertizarea cod portocaliu pentru Iasi, Vaslui, Vrancea, Galati, Tulcea si zona joasa a judetelor Neamt si Bacau intra in vigoare joi, la ora 01.00, fiind valabila pana la ora 17.00. Meteorologii anunta intensificari ale vantului cu viteze, in general, de 75...85 km/h si temporar ninsoare…

- Aproape jumatate din judetele tarii se afla, pana miercuri seara, sub atentionare cod galben de vreme rea - vant puternic, ploi, ninsori insemnate cantitativ si strat de zapada consistent la munte, dar si polei in zonele joase.

- Meteorologii vin cu noi alerte de vreme severa. Potrivit celui mai recent avertisment al specialistilor, 28 de judete vor fi sub alerta cod portocaliu, respectiv cod galben de ninsori abundente si viscol. Incepand de astazi, ora 18, si pana maine, ora 20, va fi cod portocaliu de vant puternic si viscol,…

- Meteorologii au emis cod portocaliu de ninsori si vant pentru Iasi, Vaslui, Vrancea, Galati, Tulcea si zona joasa a judetelor Neamt si Bacau. De asemenea, se anunta viscol si in Muntii Banatului, Carpatii Meridionali si Carpatii de Curbura.

- Iarna isi intra in drepturi! Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare meteorologica de ninsori viscolite si precipitatii insemnate cantitativ pentru mai multe judete ale tarii. In perioada 17 ianuarie, ora 18 - 18 ianuarie, ora 20 sunt asteptate vant puternic, viscol, zapada troienita…

- Meteorologii anunta vreme urata pentru in mai multe judete din tara. Sunt asteptate precipitații sub forma de ninsoare, lapovița și ploaie, polei și intensificari ale vantului. De la ora 17.00 intra in vigoare un cod galben de vreme rea. Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti un cod galben…

- Americanii se pregatesc deja pentru sosirea unei furtuni-fenomen, numita in limbajul de specialitate „ciclon-bomba". Ziua de joi este una extrem de importanta, iar specialistii vor monitoriza in permanenta o adevarata bomba extratropicala, au anuntat deja acestia…

- In timp ce furtuna Eleanor face ravagii in Europa, americanii se pregatesc de venirea "Ciclonului-bomba", o furtuna fenomen, care va ingheta Coasta de Est a Statelor Unite. Meteorologii au emis deja o avertizare de vreme severa.

- Meteorologii au transmis o informare privind intensificari ale vantului si ninsori viscolite la munte, incepand de vineri noapte, dar si lapovita si ninsoare care vor favoriza formarea poleiului, in unele zone.Potrivit meteorologilor, de vineri noapte, de la ora 02.00 si pana duminica la ora…

- Ninsoare, lapovița și vant! Foto: Arhiva. Valul de frig se intensifica în urmatoarele 24 de ore. Meteorologii au prelungit informarea meteo de ninsori moderate cantitativ, precipitatii mixte si intensificari ale vântului, pâna mâine, la ora 15:00. Astfel,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis duminica o informare de ninsori moderate cantitativ la munte, precipitații mixte in sud și est, intensificari ale vantului in est și sud-est, in perioada 17 decembrie, ora 13 – 18 decembrie, ora 15. In intervalul menționat va ninge in general moderat…

- Vreme extrema in urmatoarele zile, mai degraba de primavara decat de iarna autentica. Meteorologii anunta temperature bulversante. Astfel ca, daca duminica minima fost de -12 grade Celsius, pana marti, temperaturile vor ajunge la maxime de 16 grade Celsius, in timp ce in Baragan sunt anuntate maxime…

- O informare meteo de precipitatii mixte, ninsori la munte si intensificari ale vantului a intrat in vigoare in aceasta dimineata la ora 08.00 si este valabila pana maine, 10 decembrie, ora 20.00. Conform ANM, in acest interval se vor inregistra precipitatii mixte in vest, nord si centru, predominant…

- Meteorologii anunta temperaturi scazute si zapada in urmatoarele nopti, la Lugoj. Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru perioada 4-17 decembrie. Meteorologii sustin ca valorile termice diurne vor marca o crestere treptata pana spre sfarsitul primei saptamani de prognoza,…

- Meteorologii au emis o informare de ploi, ninsori si intensificari ale vantului, valabila in toata tara de sambata, de la ora 18.00, pana duminica, la ora 23.00, izolat cantitatile de apa urmand sa depaseasca 35 de litri pe metrul patrat, potrivit ANM. In cursul noptii de sambata spre…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, doua avertizari cod galben de ploi si vant puternic si o avertizare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol, codul portocaliu urmand sa intre in vigoare luni seara, la ora 20. Astfel, o avertizare cod galben de ploi si vant puternic intra…

- ANM, informare meteo de NINSORI. Informarea meteo intra in vigoare la ora 03:00 și va expira miercuri, la ora 18:00. ANM, informare meteo de NINSORI. ”In intervalul mentionat, la munte va ninge moderat cantitativ și local se va depune un strat mai consistent de zapada, iar vantul va avea…

- Meteorologii au emis o avertizare meteo valabila in intervalul 21 noiembrie, ora 03.00 – 22 noiembrie, ora 18.00. In acest interval se vor semnala ninsori moderate cantitativ și intensificari ale vantului la munte, lapovița și ninsori in nord-vest și centrul. ,,La munte va ninge moderat cantitativ și…