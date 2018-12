Prognoza meteo 4-9 decembrie! Ultimul anunț de la meteorologi Miercuri in prima parte a zilei precipitațiile se vor transforma local in lapovița și ninsoare in Transilvania, Maramureș și in nordul Moldovei, in timp ce in restul zonelor vor cadea numai ploi. Precipitațiile vor fi insa slabe cantitativ, iar in Dobrogea și Baragan acestea vor fi aproape inexistente. La munte va ninge și se va […] The post Prognoza meteo 4-9 decembrie! Ultimul anunț de la meteorologi appeared first on eMaramures . Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Documente atasate: Prognoza meteo decembrie Caracterizarea climatica a lunii decembrie Saptamana 03.12.2018 – 10.12.2018 TEMPERATURA MEDIE A AERULUI: Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada in regiunile intracarpatice și la munte, iar in extremitatea…

- Vremea va fi in general inchisa luni. Temporar, va ploua in vestul, centrul si nordul tarii si pe arii mai restranse in rest. De marți se preconizeaza o racire cu precipitatii sub forma de ninsoare, iar vremea se va schimba radical. La munte, in special in zona Carpatilor Orientali, iar in orele serii…

- Luna noiembrie va fi din ce in ce mai rece, cu ninsori extinse in aproape toata țara. Meteorologii anunța ca temperaturile de iarna iși vor face simțita prezența. Luni, vremea va fi in general inchisa si deosebit de rece pentru aceasta data in cea mai mare parte a tarii, exceptand regiunile nord-vestice…

- Vremea 24 octombrie 2018. Meteorologii anunta pentru miercuri ploi pe arii extinse in Transilvania, Maramures, Banat, Crisana si in nordul Moldovei. Cele mai scazute temperaturi(8-13 grade celsius) se vor inregistra in depresiunile Transilvaniei. Prognoza meteo 24 octombrie 2018.

- Luni vremea este calda in aproape intreaga țara, temperaturile ajungand sa masoare in termometre pana la 26 de grade. Soarele va fi prezent cam peste tot, mai apar cativa nori prin vest si nord-vest si, izolat, in zona de munte. La amiaza vor fi 17 grade pe litoral si 25 de grade local in Crișana, Transilvania…

- Vor fi cu pana la 10 grade C mai putin decat normalul Meteorologii au emis atentionari meteo si coduri galbene, valabile pana miercuri, perioada in care temperaturile scad drastic, fiind si cu 10 grade mai mici decat normalul acestei perioade, iar vantul va bate cu putere, ajungand la 120 de km la ora,…

- Debutul toamnei astronomice marcheaza, in acest an, si o racire accentuata a vremii. Potrivit meteorologilor, o masa de aer polar din zona Arctica va patrunde in Romania, temperaturile vor scadea brusc pe intreg teritoriul țarii, iar la munte am putea vedea primii fulgi de zapada. Incepand de duminica,…

- Meteorologii de la ANM anunța ca vremea se va raci considerabil în acest final de saptamâna, iar începând de duminica seara, temperaturile vor scadea pâna la 13-15 grade în zonele de nord. De miercuri, racirea se va simti si în celelalte regiuni ale tarii.„Vorbim…