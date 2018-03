Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va continua sa se incalzeasca usor, astfel incat valorile termice se vor apropia de cele caracteristice acestei perioade in cea mai mare parte a tarii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 7 si 18 grade, iar cele minime, in general, intre -1 si 8 grade, potrivit Meteoplus. Cerul va fi variabil,…

- Meteorologii anunța ca, în zilele urmatoare, temperaturile vor continua sa creasca la Cluj-Napoca, fiind anunțate maxime termice de pâna la 20 de grade. Totuși, se anunța și câteva precipitații.Joi, temperaturile vor fi cuprinse între 14 grade Celsius și 2…

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 29.03.2018 ORA 09 – 30.03.2018 ORA 09 Vremea va continua sa se incalzeasca ușor, astfel incat valorile termice se vor apropia de cele caracteristice acestei perioade. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 13 și 17 grade, iar cele minime intre 1 și 4 grade.…

- Vremea incepe un proces de incalzire miercuri, 28 martie 2018, urmand ca joi si vineri temperaturile sa creasca spectaculos. Prognoza meteo anunta temperaturi de 17-20 de grade Celsius, la doar o saptamana dupa codul portocaliu de ninsori. Miercuri, vremea se va incalzi fata de intervalul precedent.…

- Astazi, in centru si sudul tarii va ploua, iar in partea de nord, cerul va fi variabil. Vantul va sufla slab. La Briceni și Soroca vor fi cinci grade Celsius, iar la Balți și Orhei cu un grad mai mult. La Leova se așteapta șapte grade, iar la Tiraspol va fi mai cald cu un grad.

- Prognoza meteo pentru urmatoarele trei luni nu aduce vesti bune. Meteorologii prognozeaza ploi in exces in aprilie si seceta in prima luna de vara. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), temperaturile vor continua sa creasca usor din aceasta saptamana, insa se vor situa tot sub normalul…

- Prognoza meteo 28 martie. Nici marți nu se incalzește. Vremea va fi rece pentru aceasta data. Temperaturile maxime se vor incadra intre 5 si 12 grade, cu cele mai ridicate valori in Oltenia, iar cele minime vor fi cuprinse intre -3 si 5 grade. Prognoza meteo 28 martie. Cerul va fi mai mult noros in…

- Temperaturile urca pana la peste 18 grade Celsius in urmatoarele doua saptamani, in cea mai mare parte tarii, insa precipitatiile vor continua sa fie prezente pe arii extinse in majoritatea regiunilor, releva prognoza pentru perioada 26 martie – 8 aprilie, publicata luni de Administratia Nationala de…

- Dupa o perioada cu temperaturi mult sub media normala pentru aceasta perioada, meteorologii anunța ca valorile termice încep sa creasca, la Cluj.Luni, temperaturile vor fi cuprinse între 10 grade Celsius și -2 grade Celsius. De asemenea, cerul va fi predominant noros și…

- Meteorologii anunta ca vremea se va ameliora in privința ninsorilor și rafalelor de vant. In weekend, vremea se va menține mult mai rece decat ar fi normal. Temperaturile maxime se vor incadra intre 5 și 11 grade. De miercuri pana vineri procesul de incalzire a vremii va continua. Temporar se vor semnala…

- Pentru saptamana viitoare, luni se preconizeaza ploaie, insa maxima termica va atinge 3 grade Celsius. Marti mercurul din termometre va arata o maxima de 7 grade Celsius si pentru tot restul saptamanii sansele de precipitatii scad pana la 10%. De miercuri se va simti incalzirea a vremii…

- Va continua sa ninga, vineri, in judetul Alba. Vremea fi tot rece, doar duminica va urca cu cateva grade. Cerul va ramane acoperit de nori, sambata si duminica. Abia saptamana viitoare vor fi sanse sa ne bucuram de vreme frumoasa de primavara. In acest weekend, vor fi minime cuprinse intre -1 și -8…

- Meteorologii de la ANM anunța ca temperaturile vor crește ușor în acest sfârșit de saptamâna, dar se vor menține sub media normala pentru aceasta perioada.Vineri, temperaturile vor fi cuprinse între 3 grade Celsius și -5 grade Celsius. De asemenea, cerul va…

- Prognoza meteo pentru București, in perioada 15-18 martie. Vremea ramane placuta, cu ploi putine, pana aproape de finalul saptamanii. Apoi temperaturile scad continuu si va ninge in multe zone din tara, inclusiv in Bucuresti. Joi, 15 martie, va fi din nou o zi calda, cu maxime de pana la 18 grade Celsius,…

- Prognoza meteo 12 martie. Se anunța o primavara capricioasa. De astazi, vremea va deveni instabila in cea mai mare parte a țarii și va fi in continuare mult mai calda decat ar fi normal la aceasta data. Temperaturile maxime se vor situa intre 9 grade in Moldova si 19 grade in sudul Munteniei, cu cele…

- In weekend, va fi vreme deosebit de calda pentru aceasta perioada, cu temperaturi pana la 9 grade mai ridicate fata de norme, a precizat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, meteorologul de serviciu al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).

- Prognoza meteo 10 martie 2018 Valorile termice vor fi mai ridicate decat in intervalul anterior, astfel incat in cea mai mare parte a țarii, vremea va deveni deosebit de calda pentru aceasta data. Temperaturile maxime se vor situa intre 8 și 18 grade, iar cele minime intre 0 și 7 grade, mai…

- Meteorologii au anunțat prognoza meteo pentru weekendul 10-11 martie 2018. Temperaturile vor ajunge și pana la 18 grade. Prognoza meteo 10 martie 2018 Valorile termice vor fi mai ridicate decat in intervalul anterior, astfel incat in cea mai mare parte a țarii, vremea va deveni deosebit de calda pentru…

- Prognoza meteo 9 februarie. De la geci de iarna, trecem la tricouri! Și astazi, vremea se va menține calda și frumoasa. Se vor inregistra ridicate pentru aceasta perioada. Cerul va fi variabil, cu unele innorari in prima parte a zilei. Vantul va sufla slab si moderat. Prognoza meteo 9 februarie.…

- Prognoza meteo pentru urmatoarele trei zile. Vremea se va incalzi brusc, in toata țara, iar temperaturile vor atinge chiar și 20 de grade in acest weekend, in partea de sud a Romaniei. Incalzirea vremii este determinata de intrarea pe teritoriul țarii a unei mase de aer cald dinspre Marea Mediterana,…

- Prognoza meteo 8 martie. De Ziua Femeii, vremea va fi mai calda decat in mod obișnuit pentru aceasta perioada in majoritatea regiunilor. Cerul va fi temporar noros și va ploua, ziua in vest și sud-vest și doar izolat in rest, iar noaptea cu precadere in nord-vest și centru. La munte se vor semnala precipitații…

- Marți vremea se menține destul de rece in toata țara. Mai mult, e posibil sa avem avertizari meteo de polei marți, avand in vedere faptul ca va fi ploaie inghețata in dimineața zilei, in București. Temperaturile vor fi cuprinse intre 1 și 3 grade Celsius. In București, va ploua aproape toata ziua. Vremea…

- Bucurestenii vor avea parte in continuare de vreme geroasa, minime de minus 18 grade Celsius. Asta pentru ca valul de frig se va intensifica in urmatoarele zile, arata prognoza speciala pentru municipiul Bucuresti, valabila in perioada 26 februarie - 1 martie.

- Vremea s-a racit semnificativ pe ultima suta de metri a sezonului de iarna. Valul de frig a cuprins toata țara, iar in cursul dimineții de luni s-au inregistrat temperaturi cu peste 10-15 grade mai coborate decat valorile normale pentru aceasta perioada din an. Temperaturile maxime vor fi negative in…

- In pragul primaverii, meteorologii anunta unele dintre cele mai friguroase zile din intregul sezon. Temperaturile vor scadea puternic de sambata noaptea si vor ajunge la -18 grade Celsius luni dimineata, aducand ger siberian. Nici valul de ninsori nu va ocoli Romania, majoritatea regiunilor fiind lovite…

- Cerul va fi variabi sambata in vest si nord-vest, iar in restul teritoriului innorarile accentuate vor persista si se vor semnala precipitatii pe arii mai extinse spre seara si noaptea. Duminica, vremea va deveni deosebit de rece pentru aceasta data.

- Temperaturile din Sud si Sud-Est vor fi cuprinse intre -1° C si 3° C, minima fiind atinsa in Ploiesti, iar maxima in Giurgiu. Vom avea parte de ploaie ușoara. Viteza vantului va ajunge pana la 24 km/h. Cerul va fi plin de nori. Vremea se va menține in general inchisa, cu innorari persistente indeosebi…

- Cerul va fi in continuare acoperit de nori, in weekend. Temperaturile maxime, in judetul Alba, urca pana la 4-5 grade Celsius, iar pe timp de noapte, vor fi conditii de inghet. Sunt posibile si averse – ploi sau ninsori – vineri. Se mai insenineaza, partial, duminica, insa vremea ramane rece. La munte,…

- In Romania, temperaturile sunt in continua scadere. Se pare ca iarna revine la noi in tara, mai cu seama in regiunile unde se inregistreaza temperaturi de - 11 grade Celsius.Cerul va fi mai mult noros noros, iar izolat va ninge slab, ziua in Nord si la munte, iar noaptea vor fi ploi slabe in Sud-Vest.

- Saptamana care urmeaza vine cu temperaturi peste media normala din aceasta perioada. Vom avea maxime cuprinse intre 6 și 11 grade Celsius. Se anunța zile ploioase dar și ninsoare. Luni, 5 februarie Alba Iulia: minime de -6 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; o aversa de ninsoare Sebeș: minime…

- Temperaturile continua sa scada la Cluj, la începutul saptamânii, conform meteorologilor de la ANM.Astfel, luni, temperaturile vor fi cuprinse între 2 grade Celsius și -5 grade Celsius. De asemenea, cerul va fi parțial noros.Marți, valorile termice vor fi…

- Valorile termice vor continua sa creasca vineri si se vor situa cu mult peste mediile climatologice ale perioadei, cu maxime intre 5 si 14 grade si minime intre -1 si 9 grade, mai scazute doar in estul Transilvaniei.

- Vremea schimba foaia incepand de duminica! Meteorologii revin cu prognoza actualizata, in Bucuresti si in tara. Cand revin ninsorile. Cum va fi vremea Joi, 1 februarie 2018 Vremea se va incalzi usor cu ploi slabe in vestul si nord-vestul teritoriului. Temperaturile maxime se vor incadra intre 3 si 14…

- PROGNOZA METEO. Meteorologii anunta temperaturi ridicate in urmatoarele zile. Pe parcursul zilei valorile termice vor fi mult mai ridicate decat in mod normal la aceasta data, iar maximele se vor incadra intre 5 si 15 grade. A

- Documente atasate: Prognoza meteo februarie MUNTENIA Pe parcursul primei saptamani de prognoza, vremea va fi mai calda decat in mod obișnuit pentru aceasta perioada a anului. Mediile regionale ale maximelor termice se vor incadra intre 6 și 13 grade, iar ale celor minime intre -4 și 1 grad.…

- PROGNOZA METEO pentru 29 și 30 ianuarie indica temperaturi care vor ajunge chiar și la 15 grade Celsius, cu mult peste maximul perioadei. PROGNOZA METEO data publicitații de ANM arata ca vremea va fi cu mult mai calda decat ar fi in mod normal la aceasta data, in special, in regiunile vestice, sud-vestice…

- Vremea in Alba: In saptamana care urmeaza temperaturile maxime in localitațile din județ vor urca pana la valori de 9-10 grade Celsius. Sunt posibile precipitatii sub forma de ploaie si ninsoare, la inceputul saptamanii și in weekend. La munte, pe timp de noapte, minimele vor atinge, sambata, -14 ……

- Vremea se afla intr-un proces de incalzire accentuata in toata tara, iar marti temperaturile pot urca in sud pana la 16 grade. Duminica, vremea va continua sa se incalzeasca. Cerul va fi variabil, cu innorari in vestul, centrul si nordul tarii, unde pe arii restranse, indeosebi in cursul noptii, vor…

- Vremea se mai incalzeste in urmatoarele zile si se anunta zile cu soare si nori. Temperaturile maxime urca pana la valori de 6-7 grade, in judetul Alba, in acest weekend. Pe timp de noapte vor fi in continuare valori negative. La munte, minimele vor cobori pana la -7 grade Celsius. Va prezentam conditii…

- Vremea va fi rece pentru aceasta data, in regiunile sudice, estice si partial cele centrale, local, geroasa in primele ore ale intervalului si noaptea potrivit ANM. MIERCURI In restul teritoriului, valorile termice se vor situa in jurul normelor climatologice specifice perioadei. Temperaturile maxime…

- PROGNOZA METEO 23 ianuarie, ORA 20 - 24 ianuarie, ORA 08 IN TARA Vremea va fi rece pentru aceasta data, chiar geroasa spre sfarșitul nopții in cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei, iar izolat și in restul teritoriului. Temperaturile minime se vor situa intre -16 și -6 grade, mai scazute…

- Temperaturile vor creste peste limita normala pentru aceasta perioada - incepand de joi - ajungand chiar si la 10-11 grade Celsius, potrivit prognozei transmisa luni de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), valabila pentru perioada 22 ianuarie- 4 februarie. In ultimele zile din interval temperaturile…

- Luni, 15 ianuarie, ninge in București. La aceasta ora, temperatura din termometre este de doar -6 grade Celsius. Vantul sufla moderat. Temperatura maxima a zilei va fi tot negativa, de -3 grade Celsius. Prognoza meteo București. VREMEA in Capitala, 15-21 ianuarie 2018, SCHIMBARE MAJORA. Marți,…

- Vremea se va mentine mai calda decat in mod obisnuit, in vestul, nord-vestul si centrul tarii, dar si in extremitatea de sud-est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 1 si 12 grade, iar cele minime intre -2 si 7 grade, usor mai scazute in estul Transilvaniei.

- In plina iarna, temperaturile continua sa fie de primavara, cel puțin pana la sfarșitul acestei saptamani. Maximele in județul Alba vor fi de 9-10 grade Celsius. Temperaturile vor incepe sa scada treptata, iar pe finalul saptamanii vom avea minime de -13 grade in zonele montane ale orașului. Luni,…

- Deși suntem la început de ianuarie, când toata lumea se teme de "gerul Bobotezei", soarele ne bucura cu razele sale primavaratice. Dupa ziua de ieri, astazi avem înca o zi calda de primavara, cu o atmosfera însorita. La CONSTANȚA, la amiaza se vor înregistra astazi 12…

- In pofida știrilor alarmante referitoare la vremea din vestul Europei și din America de Nord, pe romani iarna ii ocolește inca. Cele doua zile de weekend le vor aduce și banațenilor o vreme neobișnuit de calda pentru aceasta perioada a anului, care va face ca expresia „gerul Bobotezei” sa fie lipsita…

- Cerul va fi mai mult noros, iar precipitatiile vor fi frecvente in vest, nord-vest si centru. Valorile termice se vor mentine peste mediile multianuale ale perioadei. Cerul va fi variabil, pe parcursul zilei iar noaptea vor fi conditii de ceata.

- Documente atasate: Prognoza meteo pana pe 14 ianuarie PROGNOZA METEO MUNTENIA Temperaturile medii diurne se vor incadra de la 11 grade in prima zi pana la 6...8 grade in intervalul 2 - 6 ianuarie. In zilele de 7 și 8 ianuarie, vremea se va incalzi, astfel incat mediile diurne se vor apropia de 10…