- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben, valabila de luni noapte pana marti dimineata, in Moldova, nordul si vestul Munteniei, precum si in Oltenia, unde vor fi averse torentiale, descarcari electrice, vijelii si grindina.

- Meteorologii au emis, luni, o avertizare cod galben de ploi torentiale, vijelii, descarcari electrice si caderi de grindina, valabila in cea mai mare parte a judetelor tarii, pana la ora 23:00.

- Meteorologii au actualizat duminica prognoza speciala emisa pentru municipiul Bucuresti, avertizand ca in urmatoarele zile vor fi perioade cu averse torentiale si vijelii, insa vremea se va mentine calda cu...

- Vremea se va mentine calda in Bucuresti, dar instabila in urmatoarele patru zile, cand vor fi perioade cu averse torentiale si vijelii, iar temperaturile maxime se vor situa intre 28 si 30 de grade Celsius, potrivit prognozei speciale emise sambata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM)…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis in aceasta dimineata o atentionare nowcasting de tip cod galben de averse si vijelii, valabila in patru judete din Moldova, in urmatoarele doua ore. Astfel, potrivit meteorologilor, intre orele 8:00 si 10:00, in judetele Suceava, Botosani, Neamt si…

- Vremea va deveni instabila in Bucuresti, in urmatoarele trei zile, si se va manifesta prin averse torentiale, descarcari electrice, vijelii si grindina, potrivit prognozei speciale emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Astfel, vineri, 31 mai, instabilitatea atmosferica va…

- ■ meteorologii au emis doua avertizari cod galben de vreme rea ■ judetul Neamt este inclus in ambele ■ sint anuntate instabilitate atmosferica accentuata, averse torentiale, vijelii, descarcari electrice si grindina ■Vremea rea nu ne slabeste deloc si meteorologii au emis doua avertizari succesive cod…

- Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru București, valabila pana marți, 7 mai, la ora 23:00. Luni, pana la ora 23, gradul de instabilitate atmosferica se va accentua treptat, cu o probabilitate mai mare spre seara, și se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, intensificari…