- Prognoza meteo 12 octombrie. Dupa cateva zile de temperaturi mai degraba specifice iernii, weekendul aduce valori ceva mai ridicate in sudul tarii. In partea de vest insa, situatia nu se schimba aproape deloc, noaptea inregistrandu-se chiar si 4 grade Celsius.

- Prognoza meteo 27 septembrie. Ziua de vineri, 27 septembrie, vine cu valori de pana la 23 de grade Celsius! Partea estica a Romaniei cunoaste scaderi de temperaturi cu pana la cinci grade si averse de ploaie dis-de-dimineata, in timp ce in vest vremea este ceva mai frumoasa!

- Prognoza meteo 15 septembrie. Saptamana se incheie in mai toate regiunile tarii cu temperaturi de pana la 25-26 de grade Celsius si cer insorit. Pe parcursul noptii insa, situatia se schimba drastic, mai ales in partea de vest a tarii.

- Prognoza meteo 22 august. Continua temperaturile caniculare! Ziua de joi aduce in Romania maxime de pana la 34 de grade Celsius. Cu toate acestea, in anumite regiuni, meterologii anunta cer noros, dupa apus.

- Prognoza meteo 19 august. Inceputul saptamanii aduce vesti bune in toate regiunile tarii! Fara temperaturi caniculare, fara ploi torentiale sau furtuni sau instabilitate atmosferica. Cerul va fi senin, iar termometrele vor arata 24-30 de grade Celsius.

- Prognoza meteo 14 august. Dupa trei zile in care Romania s-a aflat sub atentionare meteo de canicula, temperaturile inregistrate la umbra ajungand chiar si pana la 37 de grade Celsius, miercuri, situatia se schimba complet.

- Prognoza meteo 13 august. Dupa o perioada in care atentionarile meteo de furtuni si vijeli erau la ordinea zilei, Romania se afla acum sub alerta de canicula. Temperatura inregistrata in mai toate regiunile tarii va ajunge in aceste zile pana la 37 de grade Celsius la umbra.

- Prognoza meteo 3 august. Sambata, se anunta vreme insorita, cu temperaturi ridicate, intre 23 si 31 de grace Celsius, iar pe alocuri vor fi semanalate si precipitatii, insotite de descarcari electrice si vant moderat.