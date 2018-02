Prognoza meteo 27 februarie: Iarna a paralizat țara! Ce spun meteorologii Este cea mai friguroasa saptamana din ultimii ani in Europa. La noi in țara, iarna a paralizat mare parte din țara. Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla marti, pentru a doua zi consecutiv, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. Atentionarea de cod galben de ninsori, vant puternic si […] The post Prognoza meteo 27 februarie: Iarna a paralizat țara! Ce spun meteorologii appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a vorbit despre vremea din urmatoarea perioada. ”Avem o avertizare de cod galben, inclusiv de cod portocaliu, pentru fenomenul de ger. Temperaturile în urmatoarea saptamâna vor fi…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu de intensificari ale vantului și ninsori, pentru județele Gorj, Hunedoara și Caraș Severin, valabila pana la ora 18:00. In județul Gorj, in zona de munte, pana la ora 18:00, vor fi intensificari ale vantului care la rafala vor atinge 90-100 km/h viscolind…

- Meteorologii au emis avertizare cod portocaliu de tip nowcasting de viscol si ninsoare. Vantul va atinge la rafala 90-100 km/h viscolind zapada. Potrivit ANM, judetele vizate de noul cod portocaliu, valabil pana la ora 18, sunt Gorj, Hunedoara si Caras-Severin. Citeste si: Prognoza de COSMAR:…

- PROGNOZA METEO 2018. Potrivit estimarilor facute de meteorologi, primavara acestui an se anunța a fi una ploioasa. Directoarea ANM, Elena Mateescu, a facut mai multe declarații in legatura cu ceea ce ne așteapta in urmatoarele trei luni și, in special, despre prognoza la inceputul lunii martie. Citește…

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), urmand ca la sedinta sa fie prezenti toti factorii implicati in implementarea programului de deszapezire…

- Meteorologii anunța temperature de -20 de grade in ultimul weekend al iernii. Nu vor lipsi precipitatiile sub forma de zapada. Vineri vremea va fi inchisa, vor domina precipitatiile, mai ales pe seara si noaptea. De asemenea, se va forma polei in mai multe regiuni ale tarii si vantul va sufla slab si…

- Iarna își reintra în drepturi la sfârșitul lunii februarie. Meterologii au prognozat zile cu temperaturi scazute și ninsori, în toata țara. Pe mai multe drumuri din județul Constanța a început deja sa se așeze un strat de zapada. RECOMANDARE: METEO. Ger…

- Deși mai sunt doar cateva zile pana la prima zi de primavara, de Romania se apropie un val de ger naprasnic. Meteorologii ne avertizeaza ca trebuie sa ne pregatim de un episod de iarna geroasa, care nu are legatura cu data din calendar.Temperaturile au inceput deja sa scada, iar de duminica…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat, miercuri, ca de la finele saptamanii va patrunde in tara o masa de aer rece de origine polara. Astfel, in weekend se vor inregistra valori intre -13 si - 18 grade Celsius in nordul Moldovei si in estul Transilvaniei, iar in Capitala se va ajunge…

- PROGNOZA METEO: "Intr-adevar putem spune ca de data asta masele de aer s-au așezat specific iernii, din nefericire cam tarziu, dar n-am putea spune ca este anormal sau nemaiintalnit. Vorbim intr-adevar de o masa de aer rece, aer polar, este un semnal pentru ca acest weekend va patrunde pe teritoritul…

- Ultimul weekend al acestei ierni, respectiv cel din 24-25 februarie, va fi unul dintre cele mai friguroase din acest sezon rece. Meteorologii au anuntat ca in acest weekend, vremea va fi geroasa, iar...

- Vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit, in special pe durata noptilor, in urmatoarele doua saptamani, in timp ce precipitatiile vor fi prezente pe tot parcursul intervalului, cu mici intermitente la nivel local, reiese din prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), valabila pentru…

- Meteorologii anunta ninsori in mai multe regiuni din tara, inclusiv in municipiul Bucuresti. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), maxime de pana la 7 grade Celsius vor fi posibile doar in vest si nu vor lipsi precipitatiile sub forma de ninsoare.

- Se intoarce iarna! Cerul va avea innorari temporare, iar vantul va sufla slab și moderat. Pe arii extinse vor cadea precipitații mai ales sub forma de ninsoare. In extremitatea sudica și de sud-est a țarii vor predomina ploile. De asemenea, se vor semnala condiții de polei. Cantitațile de apa vor fi…

- Maine, in toata țara cerul va fi variabil, predominant noros. Pe arii extinse va ninge slab, iar pe drumuri se va forma ghețuș.La Briceni și Soroca, vor fi minus doua grade Celsius, in timp ce la Balți și Orhei se așteapta minus un grad.

- Meteorologii anunța ca vremea se incalzeste si ramane peste valorile normale pentru aceasta perioada a anului, insa nu vor lipsi nici precipitațiile, sub forma de ploaie, lapovița și, pe alocuri, ninsoare.

- Drumurile care traverseaza zonele de creasta stratul de zapada framantata ajunge la 3-4 centimetri, pe celelalte artere de circulatie acesta fiind mai mic. Drumarii au actionat cu 36 de utilaje de deszapezire cu lama si solnita si au imprastiat peste 550 de tone de sare. Doua tiruri…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare de viscol și precipitații, predominant ninsori, pentru cea mai mare parte a Munteniei și Dobrogei. Alerta meteo este valabila începând de astazi, de la ora 6:00, pâna luni, la ora 4:00. "În intervalul menționat în…

- Admninistrația Naționala de Meteorologie a emis, joi, un cod galben de ninsori valabil in Suceava și in alte șase județe din Nord, Nord-Estul și Centrul țarii. Va ninge puternic, iar in unele zone vantul va atinge la rafala aproape 70 de kilometri pe ora. Atenționarea meteorologica cod galben de ninsori…

- Meteorologii au emis un cod galben de ninsori abundente pentru regiunile din nordul, nord-estul si centrul tarii, atentionarea fiind valabila de joi, de la ora 18.00, pana vineri, la ora 17.00.

- PROGNOZA METEO. ANM a publicat prognoza meteo pentru intervalul 5 - 18 februarie 2018. Meteorologii anunta un inceput de saptamana cu temperaturi in scadere, pentru ca de miercuri temperaturile sa creasca usor in majoritatea regiunilor. Precipitațiile vor fi in extindere dinspre sud-vest…

- Iarna e departe de a se fi terminat, in ciuda valorilor mari din termomentre. Potrivit ANM, dupa temperaturile anormale pentru aceasta perioada, urmeaza un nou val de frig și precipitații sub forma de ploaie, lapovița și ninsoare, in mai multe regiuni ale țarii.

- Meteorologii anunta precipitatii moderate sub forma de lapovita si ninsoare cu intensificari ale vantului incepand de duminica de la ora 18.00 pana luni la ora 22.00, mai intai in regiunile vestice dupa care se vor extinde in cea mai mare parte a tarii.

- Urmatoarele doua luni vor fi caracterizate de temperaturi peste medie in sudul si estul tarii si apropiate de normal in restul teritoriului, arata prognoza pe umatoarele trei luni, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie. In schimb, aprilie, prima luna plina de primavara astronomica, va…

- Meteorologii au emis o informare meteo valabila de sambata, ora 20:00, pana duminica, ora 06:00. Din a doua parte a zilei de sambata, 20 ianuarie aria precipitatiilor se va extinde in sud si sud-est; in Muntenia si in Dobrogea acestea vor fi in general moderate cantitativ, ploaie si lapovita la inceput,…

- Meteorologii anunta in zilele urmatoare va continua sa ninga, mai ales in prima parte a zilei, pe arii extinse in Dobrogea, local in Muntenia, Moldova și Transilvania și doar trecator și izolat in celelalte regiuni. Vremea va fi rece, mai ales dimineața și in cursul nopții cand va fi ger indeosebi in…

- Ninsori abundente in Capitala, pe 21 ianuarie. Jumatate din țara e afectata de ninsori și viscol, iar in București e soare și vreme placuta, ținand cont de perioada in care ne aflam. Meteorologii anunța un ciclon de aer rece, care va intra in țara sambata, pe 20 ianuarie, și ninsori abundente in sudul…

- Meteorologii anunța un ciclon de aer rece, care va intra in țara sambata, pe 20 ianuarie, și ninsori abundente in sudul țarii, inclusiv in Capitala, de duminica, 21 ianuarie, iar stratul de zapada va atinge 10-15 centimetri. "Sambata, aceste precipitații se muta, treptat, pe partea de sud-est, parțial…

- Meteorologii au emis cod portocaliu de ninsori si vant pentru Iasi, Vaslui, Vrancea, Galati, Tulcea si zona joasa a judetelor Neamt si Bacau. De asemenea, se anunta viscol si in Muntii Banatului, Carpatii Meridionali si Carpatii de Curbura. Pentru... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ninsori in toata țara, in weekend-ul 13-14 ianuarie. Meteorologii anunța ca, in weekend, vremea va intra intr-un proces de racire cu precadere in regiunile extracarpatice, unde valorile termice se vor apropia de cele normale la aceasta data. Așadar, vremea incepe sa se raceascp, iartemperaturile maxime…

- Meteorologii anunta ca vremea se va raci astfel incat valorile termice vor deveni apropiate de cele normale pentru aceasta data. In weekend, temperaturile maxime se vor incadra intre -3 și 5 grade, iar cele minime, in general, intre -8 și -2 grade. La munte vor fi numai ninsori. PROGNOZA METEO LA NOAPTE Cerul…

- Un val de aer polar aduce iarna adevarata in Romania. Incepand cu ziua de joi, 11 ianuarie, vremea se schimba radical: va ninge in toate regiunile, vor scadea temperaturile, iar vantul puternic va face ca frigul resimtit sa fie cumplit.

- Incet, incet, iarna incepe sa isi intre in drepturi, cu temperaturi scazute si precipitatii ce pot lua forma de ninsori. Scaderea temperaturilor nu se va face brusc, lasandu-ne sa ne pregatim, macar psihic, pentru o iarna ca la carte.

- Meteorologii spun ca in acest an vom avea parte de o iarna blanda, cu temperaturi peste normal, cu precipitatii putine. In ianuarie, cel mai cald va fi in judetele din sud-estul, sudul si vestul tarii. In februarie se mai raceste, iar in martie vom avea temperaturi oscilante.

- Pana in prezent am avut parte de o iarna blanda, cu temperaturi mult peste media normala. Directorul ANM, Elena Mateescu, a declarat ca si luna ianuarie va fi la fel. "A doua luna din iarna, ianuarie, va fi vreme mai calda decat in mod obisnuit: Dobrogea, Oltenia, Muntenia si vestul…

- Iarna mai asteapta pana sa-si intre cu adevarat in drepturi. Prima jumatate a lunii ianuarie va fi mai calda decat normalul, spune meteorologii. Abia luna februarie va fi o una autentica de iarna. La Ploiesti, va ninge incepand de saptamana viitoare, astfel ca miercuri vor incepe sa cada primii…

- Iarna mai asteapta pana sa-si intre cu adevarat in drepturi. Prima jumatate a lunii ianuarie va fi mai calda decat normalul, spune meteorologii. Abia luna februarie va fi o una autentica de iarna, informeaza Romania TV. Citeste si: Dana Grecu, anunt CONTROVERSAT, in direct: 'De astazi sunt…

- Meteorologii au emis luni prognoza meteo pentru intervalul 25 decembrie 2017 – 7 ianuarie 2018. Daca in perioada Craciunului si de Sfantul Stefan se anunta vreme deosebit de calda pentru utima decada a lunii decembrie, in ultimele zile din 2017 vremea schimba foaia. La final de an, probabilitatea de…

- Ne asteapta o iarna a extremelor. Episoadele cu temperaturi blande, chiar si de 15 grade Celsius, pot fi urmate de un ger naprasnic. Ninsori, viscol si temperaturi si de minus 30 de grade Celsius sunt...

- Meteorologii au emis sambata un cod galben de vant asociat cu nincori pentru zona de munte din judetele Buzau, Arges, Prahova si Dambovita. Atentionarea este valabila pana la ora 17.Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, in zona montana inalta, la altitudini de peste 1700 m, vantul va prezenta…

- Meteorologii anunta ca in prima saptamana de prognoza, vremea va fi relativ rece. Prezentele estimari indica și pentru sfarșitul de an o probabilitate relativ mare pentru precipitații, ploi și lapovița la inceput, apoi ninsoare. MARAMURES Prima saptamana a intervalului va fi caracterizata de o vreme…

- Meteorologii anunța pentru astazi, ninsori in toata țara. Insa nu ne vom bucura mult de zapada pentru ca se va topi, temperaturile ajungand la 3 grade Celsius. Presiunea atmosferica va fi normala.

- Vești nu foarte bune de la meteorologi! Aceștia anunța ca vremea se va schimba radical și ca se va raci semnificativ in urmatoarele zile. Sunt asteptate ploi si ninsori in majoritatea zonelor. Așadar, nu uitați de umbrela și de avertismentul meteorologilor! Astazi, vremea se va raci, mai accentuat in…

- Serviciul Regional de Prognoza a Vremii din Bacau a emis o PROGNOZA SPECIALA REGIONALA de ninsori viscolite in zona inalta de munte. Potrivit acesteia, de astazi (15 decembrie), de la ora 18,00 pana maine (16 decembrie) la ora 14,00 in zona montana inalta din nordul Carpaților Orientali, va ninge,…

- Meteorologii estimeaza in urmatoarele doua saptamani vreme buna pentru aceasta perioada, cu valori termice pozitive pe timpul zilei, dar cu temperaturi nocturne sub zero grade. Se anunta nopti reci intre 20 si 22 decembrie, in timp ce precipitatiile se vor semnala pe arii restranse, la nivel national,…

- Meteorologii anunta temperaturi scazute si zapada in urmatoarele nopti, la Lugoj. Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru perioada 4-17 decembrie. Meteorologii sustin ca valorile termice diurne vor marca o crestere treptata pana spre sfarsitul primei saptamani de prognoza,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru intervalul decembrie 2017 – februarie 2018. Sunt șanse ca de Craciun și Revelion sa avem zapada. Conform estimarilor meteorologice, Romania va avea o iarna 2017 – 2018 capricioasa, cu episoade de frig sever, ninsori abundente,…

- Meteorologii estimeaza in urmatoarele doua saptamani o vreme relativ normala pentru aceasta perioada, cu valori termice in mare parte pozitive pe timpul zilei, respectiv cu temperaturi nocturne...

- În acest an de Craciun și revelion nu ne vom bucura de zapada. Meteorologii prognozeaza timp posomorât cu lapovița pentru luna decembrie. Temperatura aerului va avea valori medii lunare apropiate de norma de 0 grade ziua. Vremea va fi calda. La sfârșitul anului curent,…