Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana aceasta nu a inceput cu vesti bune de la meteorologi. Desi temperaturile vor fi mai ridicate in comparatie cu cele inregistrate saptamana trecuta, cerul va fi innorat si este recomandat sa nu va uitati umbrela acasa!

- Dupa zile incarcate de ploi si temperaturi scazute, pare ca soarele apare usor-usor! Desigur, in anumite regiuni se vor mai inregistra averse, dar si termometrele vor arata mai multe grade Celsius.

- Miercuri, in Romania, vremea va vi instabila. Cerul va avea momente in care va fi acoperit de nori si va ploua, dar va fi si senin. Ploile vor fi si sub forma de aversa si mai ales in regiunile vestice si la munte vor fi insotite de descarcari electrice.

- Meteorologii anunța ca duminica, 7 aprilie, vremea va fi calda in regiunile intracarpatice si in general normala termic in rest. Cerul va fi variabil, iar in jumatatea de sud a tarii va ploua slab.

- Prognoza meteo pentru sambata, 6 aprilie. Vremea se menține placuta in urmatoarele zile, in toata țara. Temperaturile vor fi ușor peste media caracteristica lunii, iar soarele va fi sus pe cer.

- Prognoza meteo pentru joi, 4 aprilie, este una cu vesti mai bune pentru romani. Vremea va fi in general frumoasa, cu cer insorit, desi temperaturile vor fi mai scazute decat cele potrivite acestei perioade.

- Prognoza meteo luni, 1 aprilie. A fost anunțata vremea pentru prima zi a lunii aprilie. Din fericire pentru cei care se bucura de razele calduroase ale primaverii, vremea frumoasa nu pleaca momentan.

- Meteorologii vin in continuare cu vesti nu tocmai bune. Miercuri vremea va fi usor mai rece. Cerul va fi in mare parte acoperit cu nori, iar pe arii restranse va ploua. La munte vor fi ninsori slabe.