Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo 21 august. In Romania, ziua de miercuri aduce temperaturi caniculare in mai toate regiunile tarii! Cerul va fi senin pe parcusul intregii zile, iar termometrele vor arata pana la 33 de grade Celsius.

- Prognoza meteo 20 august. In a doua zi a saptamanii, incepe o noua perioada caniculara, in toate regiunile tarii! Cerul va fi senin pe parcusul intregii zile, iar termometrele vor arata pana la 33 de grade Celsius.

- Prognoza meteo 18 august. Romania a trecut printr-o atentionare meteo de canicula, iar apoi, printr-un cod portocaliu de furtuni. Iata ca, in ultima zi a acestei saptamani, luna august se poate confunda usor cu sfarsitul lunii septembrie.

- Prognoza meteo 30 iulie. Marti, in majoritatea regiunilor tarii, se anunta vreme cu soare si nori, dar si maxime de peste 30 de grade Celsius. Daca va pregatiti sa plecati la Cluj, nu va uitati umbrela acasa, iar daca aveti planificata vacanta pe litoal, avem vesti bune!

- Prognoza meteo 25 iulie. Iata ca, in sfarsit, furtunile pleaca de pe teritoriul Romaniei. Sunt asteptate maxime de pana la 30 de grade Celsius, iar pe litoral va fi vreme numai buna de plaja!

- Temperaturile cresc tot mai mult, iar luni, 17 iunie, termometrele vor arata chiar si 31 de grade Celsius in unele regiuni ale tarii. Cu toate acestea, furtunile si aversele de ploaie vor mai aparea din cand in cand, iar Romania nu scapa de sub avertizarile de cod portocaliu și galben de furtuni.

- Temperaturile cresc tot mai mult, iar miercuri, 12 iunie, termometrele vor arata chiar si 31 de grade Celsius in unele regiuni ale tarii. Cu toate acestea, furtunile si aversele de ploaie vor mai aparea din cand in cand.

- Vremea ramane capricoasa si miercuri, in toate regiunile tarii! Termometrele vor arata cu doua-trei grade mai mult decat zilele trecute, dar aversele de ploaie si furtunile nu parasesc nicio regiune a Romaniei.