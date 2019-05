Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo 18 mai. Pare ca norii nu vor sa plece nici in ruptul capului din Romania! Pentru majoritatea regiunilor tarii, meteorologii au anuntat averse de ploaie, furtuni si totusi, temperaturi de pana la 25 de grade Celsius.

- Prognoza meteo, miercuri, 15 mai. Vremea se schimba radical! In majoritatea regiunilor tarii isi vor face simtita prezenta aversele de ploaie si furtunile. Cu toate acestea, meteorologii au anuntat maxime de pana la 23 de grade.

- Iarna s-a intors in Romania! In multe zone din țara a nins toata noaptea, iar vremea capricioasa ne da multe batai de cap. Temperaturile sunt foarte mici pentru perioada in care ne aflam.

- In a doua zi a saptamanii vremea rea continua sa ne dea batai de cap. Marți, 7 mai, vremea va fi inchisa și meteorologii ne sfatuiesc sa nu uitam umbrele acasa pentru ca se anunța averse serioase, in majoritatea zonelor din Romania.

- Meteorologii anunta maxime de pana la 22 de grade si marti, dar norii nu vor pleca cu una, cu doua. In cateva regiuni ale tarii sunt asteptate averse de ploaie si furtuni, iar vestile bune se lasa asteptate.

- Temperaturile cresc usor, dar asta nu inseamna ca meteorologii vin doar cu vesti bune. Sambata, 27 aprilie, maximele in Romania ajung pana la 26 de grade Celsius, dar sunt asteptate si cateva averse de ploaie si furtuni, in mai toate regiunile tarii.

- Primavara nu pune stapanire in totalitate pe Romania, dar vestile bune incep sa apara usor-usor. Desi mai sunt asteptate cateva averse de ploaie, temperaturile vor ajunge pana la 24 de grade!

- Meteorologii anunta ca si sambata, 13 aprilie, vremea din Romania va fi la fel de capricioasa ca in ultimele zile. Aversele de ploaie nu vor lipsi, motiv pentru care romanii sunt sfatuiti sa nu plece de acasa fara umbrele!