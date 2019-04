Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ca si sambata, 13 aprilie, vremea din Romania va fi la fel de capricioasa ca in ultimele zile. Aversele de ploaie nu vor lipsi, motiv pentru care romanii sunt sfatuiti sa nu plece de acasa fara umbrele!

- Meteorologii nu vin cu vesti prea bune nici pentru ziua de joi, 11 aprilie. Se pare ca nu vor lipsi precipitatiile in mai toate regiunile ale tarii si vantul va bate slab. In schimb, temperaturile vor fi destul de ridicate.

- Luni, 8 aprilie, vremea va fi instabila, cu ploi cu tunete si fulgere in toata tara, anunța meteorologii. Temperatura maxima va fi de 19 grade. Vantul va sufla moderat, iar minimele termice vor ajunge la 2 grade.

- Meteorologii anunța ca duminica, 7 aprilie, vremea va fi calda in regiunile intracarpatice si in general normala termic in rest. Cerul va fi variabil, iar in jumatatea de sud a tarii va ploua slab.

- Saptamana se incheie cu temperaturi ridicate in mai toate regiunile țarii! Termometrele vor arata chiar și 20 de grade, iar cerul va fi senin! Meteorologii nu anunța precipitații, iar plimbarile in aer liber vor fi perfecte pentru orice familie, in ultima zi a lunii martie.

- Meteorologii nu vin cu vesti bune! Marti, pe 26 martie, temperaturile incep sa scada. Vremea se va raci destul de mult in jumatatea de sud a tarii. Valorile termice se vor situa usor sub mediile multianuale.

- Ultima zi a weekend-ului aduce pentru romani atat vreme insorita, cat si precipitatii pentru anumite regiuni. Insa, este clar pentru toata lumea ca primavara si-a intrat in rol si ca nu va abandona "scena" prea curand!

- Weekendul mult asteptat a sosit! Desi primavara a fost primita cu bratele deschise de bucuresteni, care vor putea iesi la terasa sau in parc fara nicio problema, alte regiuni ale tarii vor fi "impanzite" de umbrele!